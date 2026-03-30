Un gol, un reclamo y una pelea: un partido sub 16 en La Quiaca terminó con 12 expulsados

Un partido de la categoría sub 16 entre Club El Cóndor y Talleres de Perico terminó con incidentes en el CEAR de La Quiaca , en el marco de la Copa de Campeones que organiza la Secretaría de Deporte de la Provincia de Jujuy.

De acuerdo con lo que se observa en videos filmados desde la tribuna por simpatizantes, el conflicto se inició después de una jugada que derivó en el empate de Talleres de Perico . A partir de esa acción comenzaron los reclamos al árbitro y, segundos después, se produjo una pelea entre jugadores de ambos equipos.

Según remarcó a TodoJujuy el referente de la Liga Puneña de Fútbol, Felix Alderete, hubo 12 expulsados: siete de El Cóndor y cinco de Talleres de Perico, adjuntando el informe arbitral del encuentro llevado a cabo el sábado 28 de marzo.

Según la secuencia registrada, todo comenzó con un tiro libre a favor de Talleres. Tras el envío al área, llegó el gol del empate. Luego de esa acción, integrantes de El Cóndor reclamaron una posible mano no sancionada en la jugada previa al tanto.

También señalaron que antes de esa acción se había cobrado una mano a favor de Talleres en una jugada similar. En ese contexto, los reclamos se dirigieron al árbitro apenas fue convalidado el gol.

incidentes en La Quiaca

Cómo se desató la pelea

Después del empate, el partido intentó reanudarse desde la mitad de la cancha. En esa jugada, un futbolista de El Cóndor avanzó con la pelota y recibió una infracción del rival, tras lo cual quedó en el piso.

A partir de ese momento se generó un tumulto entre jugadores de ambos equipos. Siempre según las imágenes tomadas desde la tribuna, comenzaron empujones y forcejeos cerca de la línea de banda. Luego se observan golpes y caídas de varios futbolistas durante el enfrentamiento.

Una intervención que amplió el conflicto

En medio de la pelea, también se ve la intervención del arquero de Talleres de Perico, que salió desde su posición y se sumó al cruce entre los jugadores. Desde ese momento, la situación se extendió a distintos sectores del campo de juego.

En las imágenes se observa al árbitro en el centro de la escena, mientras varios futbolistas continúan involucrados en los incidentes y otros intentan separarlos.

Pedido de asistencia para jugadores locales

Durante el conflicto, simpatizantes presentes en el lugar solicitaron la presencia del SAME para asistir a jugadores del equipo local.

Hasta el momento, el episodio generó repercusión por tratarse de un encuentro de divisiones formativas y por haberse producido en el marco de un torneo organizado por el área deportiva provincial.