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26 de abril de 2026 - 09:11
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela Nº 56 de Tusaquillas impulsan un proyecto para rescatar recetas y productos tradicionales de la Puna jujeña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
&nbsp;“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

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La Escuela Nº 56 “Nuestro Señor del Milagro”, de la localidad de Tusaquillas, en el departamento Cochinoca, lleva adelante un proyecto que busca rescatar y difundir los sabores propios de la puna jujeña. La propuesta, llamada “Sabores de la Puna Tusqueña”, nació en el espacio de EDI con alumnos de sexto y séptimo grado y apunta a revalorizar recetas tradicionales y materias primas de la zona.

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En diálogo con Canal 4, la docente Maryel Rodríguez explicó que el proyecto surgió con la intención de enseñar a los chicos a partir de productos autóctonos de la comunidad. “La idea de nosotros era informar y hacer conocer nuestro proyecto”, señaló, y detalló que trabajaron con ingredientes como la pasacana, la jipa, la añañoca y la rica rica.

"Sabores de la Puna Tusqueña", gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.
“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

Productos regionales y recetas que pasan de generación en generación

Los docentes contaron que uno de los primeros productos que elaboraron fue la mermelada de pasacana, una fruta del cardón. A partir de esa preparación también hicieron bombones rellenos con esa mermelada y dulce de leche de cabra.

Iván Romero, docente de técnicas agropecuarias, relató cómo fue el proceso de descubrimiento y trabajo con estas materias primas. “Probemos hacer mermelada, probemos hacer algo nuevo”, recordó sobre los primeros pasos del proyecto, después de que los alumnos les mostraran la fruta de la pasacana.

Los chicos también participaron activamente contando cómo prepararon algunos de los productos. William, alumno de séptimo grado, explicó la elaboración del helado de rica rica, mientras que Alexander Llamas relató el paso a paso del yogur de jipa. A su vez, Mayden Llamas contó cómo recolectan la pasacana del cardón, una tarea que requiere cuidado porque la fruta tiene espinas y crece a varios metros de altura.

"Sabores de la Puna Tusqueña", gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.
“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

Quieren llevar el proyecto a San Salvador de Jujuy y después al país

Además del trabajo escolar, la iniciativa tiene una meta clara: que estos sabores lleguen a más personas. Rodríguez explicó que el objetivo es llevar el proyecto a la capital jujeña para que la gente conozca los productos y los chicos puedan mostrarlos. “La idea de este proyecto también es poder llevarlo a la provincia de Jujuy y hacer la difusión a toda la gente”, sostuvo.

"Sabores de la Puna Tusqueña", gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.
“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

“Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca.

La docente agregó que ese sería apenas el comienzo, ya que luego apuntan a una difusión a nivel nacional. “La otra, para hacer finalización del proyecto, es llevarlo a nivel nacional”, expresó. También remarcó que los estudiantes sueñan con viajar a San Salvador para exponer el trabajo y conocer lugares que todavía no visitaron.

El proyecto no solo pone en valor los frutos autóctonos y las recetas heredadas de generación en generación, sino que también fortalece el vínculo de los chicos con su comunidad y con la identidad cultural de la puna jujeña.

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