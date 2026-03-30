El jujeño Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting

El atleta oriundo de El Carmen compitió en la categoría hasta 80 kilogramos, donde logró el primer lugar, la medalla de oro y alcanzó una marca histórica al levantar 148 kilogramos, siendo nuevamente uno de los deportistas de la categoría más reconocidos a nivel nacional.
La competencia se desarrolló los días 27 y 28 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde los mejores exponentes del parapowerlifting argentino se dieron cita en un evento organizado por el Comité Paralímpico Argentino.
Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting
Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting
Es una disciplina que combina la técnica y la fuerza. El para powerlifting es uno de los deportes paralímpicos que más creció. La disciplina aumentó en el movimiento Paralímpico en términos de participantes y actualmente es practicado por más de 100 países alrededor del mundo.
En el powerfiling se realizan tres ejercicios los cuales son: sentadilla, press banca y peso muerto. Es importante la técnica para evitar cualquier tipo de lesión, pero en esta disciplina, el progreso a la hora de incluir kilos en la barra de peso es más rápido y adaptable para el que lo practica.