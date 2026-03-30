El jujeño Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting

El jujeño Héctor Canabiri se consagró campeón del Torneo Nacional COPAR 202 6 realizado en Buenos Aires en parapowerliftin g, y también consiguió un nuevo récord nacional en su categoría.

El atleta oriundo de El Carmen compitió en la categoría hasta 80 kilogramos , donde logró el primer lugar, la medalla de oro y alcanzó una marca histórica al levantar 148 kilogramos , siendo nuevamente uno de los deportistas de la categoría más reconocidos a nivel nacional.

La competencia se desarrolló los días 27 y 28 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde los mejores exponentes del parapowerlifting argentino se dieron cita en un evento organizado por el Comité Paralímpico Argentino.

Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting Héctor Canabiri campeón y récord en el Torneo Nacional en parapowerlifting

Héctor Canabiri campeón también en el 2025

El jujeño había logrado el año pasado ser el mejor en su categoría. Participó en la categoría Elite masculino hasta 80 kilos y se quedó con el primer lugar levantando 141 kilos y logrando un nuevo récord, superando a Diego Ramírez, quien logró el segundo puesto, y Martín Milessi que completó el podio.

Qué es el paraPowerlifting

Es una disciplina que combina la técnica y la fuerza. El para powerlifting es uno de los deportes paralímpicos que más creció. La disciplina aumentó en el movimiento Paralímpico en términos de participantes y actualmente es practicado por más de 100 países alrededor del mundo.

En el powerfiling se realizan tres ejercicios los cuales son: sentadilla, press banca y peso muerto. Es importante la técnica para evitar cualquier tipo de lesión, pero en esta disciplina, el progreso a la hora de incluir kilos en la barra de peso es más rápido y adaptable para el que lo practica.