Un jujeño ya empezó a completar el álbum del Mundial 2026

Tomas Parelle colecciona las figuritas del Mundial 2026 , y ya compró el álbum para empezar a llenarlo. “ En el 2022 empezamos con mi papá a coleccionar . Como a mí me gustaba jugar al fútbol, mi papá me dijo que vamos a comprar figuritas. Tenía 6 años. Y me explicó todo”, contó.

“Empezamos a coleccionar y lo terminamos al álbum” , explicó el niño sobre el desafío en el La Copa del Mundo. Después empezamos con el 2024 en la Copa América, que ese fue más difícil, porque con una figurita me quedé como 3 meses consiguiéndola”, recordó.

Para esta Copa del Mundo, la inversión es grande. “Mi papá se gastó todo, como 200.000 pesos” , dijo sobre la compra del álbum y de una buena cantidad de figuritas. “Empezamos a abrir y nos salieron Enzo Fernández, el Cuti (Romero) y el Dibu (Martínez).

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Tomas dijo que por ahora “no tengo ninguna página completa. Empezamos el sábado”, y dijo que la pasión la comparte con compañeros de escuela. “Tengo como unos cuatro o cinco compañeritos que también quieren completar el álbum y hay intercambios a veces”.

Recalcó que las figuras más difíciles son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rafinha y Vinicius, entre otros. Para Tomas coleccionar es “muy bueno porque te emocionas, conseguís recuerdos. Y cuando compartís abriendo con tu familia los sobres”.

Cuánto cuesta el álbum y los sobres del Mundial 2026

Panini ya confirmó en la Argentina los valores oficiales del nuevo álbum del Mundial 2026. La edición tapa blanda cuesta $15.000 y cada sobre tiene un valor de $2.000. Cada paquete trae siete figuritas en lugar de las cinco tradicionales y algunos incluso incluirán una adicional como bonus.

Álbum de figuritas Panini del Mundial 2026. El álbum y las figuritas del Mundial 2026

El nuevo álbum es además el más grande de la historia de los Mundiales, ya que la edición 2026 cuenta con 48 selecciones. Tiene 112 páginas y reúne un total de 980 stickers.