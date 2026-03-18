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18 de marzo de 2026 - 17:17
Sociedad.

El truco casero que potencia tus plantas: solo necesitas una virulana en la maceta

Un elemento sencillo y barato ayuda a mejorar el drenaje, protege contra insectos y aporta hierro en pequeñas dosis a las especies cultivadas en contenedores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero que potencia tus plantas: solo necesitas una virulana en la maceta.

El truco casero que potencia tus plantas: solo necesitas una virulana en la maceta.

Dentro del mundo de la jardinería circula un truco doméstico que, pese a no ser muy difundido, puede facilitar el mantenimiento cotidiano de las plantas. Uno de ellos propone introducir una virulana en la maceta, un recurso simple que ofrece distintos beneficios según cómo se aplique.

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Si bien este objeto suele vincularse con la limpieza de utensilios de cocina, también puede convertirse en un aliado para el cultivo en recipientes, sobre todo en espacios como balcones, patios o ambientes interiores.

Por qué recomiendan poner una virulana en la maceta.

Por qué recomiendan poner una virulana en la maceta

La virulana, habitualmente destinada a fregar utensilios de cocina, también puede cumplir un rol clave en el cuidado de las plantas, favoreciendo su desarrollo saludable y vigoroso. Entre sus aportes se destacan:

  • Actuar como protección frente a plagas: crea una barrera que dificulta el ingreso de insectos y larvas hacia las raíces.
  • Optimizar el drenaje: ubicada en la base de la maceta, impide que el sustrato obstruya los orificios y reduce el exceso de agua.
Este truco puede aplicarse tanto en plantas de interior como de exterior.

Cómo usar la virulana en las plantas

Si querés mejorar el drenaje:

  • Ubicá la virulana en la base del recipiente.
  • Sumá el sustrato por encima.
  • Incorporá la planta y permití que se desarrolle con normalidad.
Un recurso simple y económico puede mejorar el drenaje, actuar como barrera contra plagas e incluso aportar pequeñas cantidades de hierro a las plantas cultivadas en maceta.

Si querés ahuyentar plagas:

  • Situá la virulana por encima de la tierra.
  • Armá un círculo rodeando el tallo.
  • Dejala apoyada en la superficie, sin cubrirla.
  • Controlá su estado cada 2 o 3 semanas.
En jardinería existen métodos caseros que, aunque poco conocidos, pueden resultar prácticos para el cuidado diario de las plantas.

Si querés aportar hierro:

  • Apoyá la virulana sobre la superficie de la tierra.
  • Insertala en orificios poco profundos, de unos 2 a 3 cm.
  • Realizá el riego de manera habitual.
  • Volvé a chequear su estado tras 3 o 4 semanas.

Conviene utilizar una virulana limpia, sin rastros de detergentes ni sustancias químicas, para evitar posibles efectos negativos en la planta.

Además, es recomendable controlarla periódicamente para verificar que no se oxide demasiado: en cantidades moderadas puede aportar hierro, pero en exceso podría resultar dañina.

Aunque suele asociarse exclusivamente a la limpieza de ollas y sartenes, este elemento metálico puede transformarse en un complemento útil para especies cultivadas en recipientes.

En qué plantas conviene usar la virulana

En líneas generales, esta técnica puede aplicarse en la mayoría de las plantas cultivadas en macetas, tanto dentro como fuera del hogar. De todos modos, es clave prestar atención a la respuesta de cada ejemplar y, si surge alguna inquietud, recurrir a un experto en jardinería.

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