El truco casero que potencia tus plantas: solo necesitas una virulana en la maceta.

Dentro del mundo de la jardinería circula un truco doméstico que, pese a no ser muy difundido, puede facilitar el mantenimiento cotidiano de las plantas . Uno de ellos propone introducir una virulana en la maceta , un recurso simple que ofrece distintos beneficios según cómo se aplique.

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Si bien este objeto suele vincularse con la limpieza de utensilios de cocina , también puede convertirse en un aliado para el cultivo en recipientes , sobre todo en espacios como balcones, patios o ambientes interiores .

La virulana , habitualmente destinada a fregar utensilios de cocina , también puede cumplir un rol clave en el cuidado de las plantas , favoreciendo su desarrollo saludable y vigoroso . Entre sus aportes se destacan:

Por qué recomiendan poner una virulana en la maceta.

Este truco puede aplicarse tanto en plantas de interior como de exterior.

Ubicá la virulana en la base del recipiente .

en la . Sumá el sustrato por encima.

por encima. Incorporá la planta y permití que se desarrolle con normalidad.

Un recurso simple y económico puede mejorar el drenaje, actuar como barrera contra plagas e incluso aportar pequeñas cantidades de hierro a las plantas cultivadas en maceta.

Si querés ahuyentar plagas:

Situá la virulana por encima de la tierra .

por encima de la . Armá un círculo rodeando el tallo .

rodeando el . Dejala apoyada en la superficie , sin cubrirla.

, sin cubrirla. Controlá su estado cada 2 o 3 semanas.

En jardinería existen métodos caseros que, aunque poco conocidos, pueden resultar prácticos para el cuidado diario de las plantas.

Si querés aportar hierro:

Apoyá la virulana sobre la superficie de la tierra .

sobre la . Insertala en orificios poco profundos , de unos 2 a 3 cm.

, de unos 2 a 3 cm. Realizá el riego de manera habitual.

de manera habitual. Volvé a chequear su estado tras 3 o 4 semanas.

Conviene utilizar una virulana limpia, sin rastros de detergentes ni sustancias químicas, para evitar posibles efectos negativos en la planta.

Además, es recomendable controlarla periódicamente para verificar que no se oxide demasiado: en cantidades moderadas puede aportar hierro, pero en exceso podría resultar dañina.

Aunque suele asociarse exclusivamente a la limpieza de ollas y sartenes, este elemento metálico puede transformarse en un complemento útil para especies cultivadas en recipientes.

En qué plantas conviene usar la virulana

En líneas generales, esta técnica puede aplicarse en la mayoría de las plantas cultivadas en macetas, tanto dentro como fuera del hogar. De todos modos, es clave prestar atención a la respuesta de cada ejemplar y, si surge alguna inquietud, recurrir a un experto en jardinería.