jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 07:20
Redes sociales.

Una torta con los nombres de sus ex: la sorpresa en un cumpleaños que se hizo viral

Durante la celebración, una joven se topó con una sorpresa totalmente inesperada. El clip que capturó su hermana alcanzó más de ocho millones de vistas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok.

La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok.

Una fiesta de cumpleaños se volvió tendencia en redes luego de que una joven recibiera una torta con un mensaje imposible de pasar por alto. El instante fue grabado por la usuaria de TikTok @florjazmin2105, quien documentó la sorpresa de su hermana al descubrir la inesperada decoración justo antes de apagar las velas.

Lee además
El festejo congregó a una gran variedad de perros de distintas razas.
Redes sociales.

El festejo de cumpleaños a una perra llamada "Shakira" que es viral
La mujer que celebró su séptimo aniversario de vida se transformó en el centro de todas las miradas.

La forma en que una mujer celebra su cumpleaños 70 sorprendió a todos y fue viral

En el video, se observa a la cumpleañera lista para soplar las velitas, solo para encontrarse con que la torta estaba adornada con fotos de todos sus ex novios. La festejada, visiblemente sorprendida, no pudo evitar soltar carcajadas mientras retiraba una por una las fotografías, generando un clima de diversión entre todos los presentes.

Una torta decorada con fotos de exnovios se volvió viral en TikTok.

"Torta de los ex a mi hermana": el título que desató la risa en redes

Quien compartió el video acompañó la publicación con la frase “Torta de los ex a mi hermana”, subrayando el toque cómico del momento y conectando con la comunidad de TikTok. El contenido alcanzó más de ocho millones de visualizaciones y acumuló cerca de 139.000 “me gusta”, convirtiéndose en uno de los videos más virales y comentados de la plataforma.

La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok.

Además, los usuarios interactuaron activamente en los comentarios, dejando toda clase de mensajes sobre la situación que se volvió tendencia en TikTok.

“Tenía más ex que años”, “Yo esperando que voltee la torta para ver si no estaba la foto de mi marido”, “El novio actual aplaudiendo con los invitados”, “No era cumpleaños feliz, era todos los que la hicieron feliz” y “Dicen que todavia sigue sacando fotos”, son algunos de los mensajes.

Embed
@florjazmin2105 Torta de los ex a mi hermana @Cin Lizarro sonido original - Flor jazmin

Mientras tanto, la hermana de la festejada aprovechó la sección de comentarios para hacer una aclaración: “No todos son ex, algunos son de chiste por eso se caga de risa”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El festejo de cumpleaños a una perra llamada "Shakira" que es viral

La forma en que una mujer celebra su cumpleaños 70 sorprendió a todos y fue viral

Un nene eligió pasar su cumpleaños en un desayuno con recolectores de basura y es viral

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

La receta de la abuela para hacer Rogel rápido y fácil con pocos ingredientes

Lo que se lee ahora
Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel