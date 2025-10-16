Una torta con los nombres de sus ex: la sorpresa en un cumpleaños que se hizo viral

La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok.

Una fiesta de cumpleaños se volvió tendencia en redes luego de que una joven recibiera una torta con un mensaje imposible de pasar por alto. El instante fue grabado por la usuaria de TikTok @florjazmin2105, quien documentó la sorpresa de su hermana al descubrir la inesperada decoración justo antes de apagar las velas.

En el video, se observa a la cumpleañera lista para soplar las velitas, solo para encontrarse con que la torta estaba adornada con fotos de todos sus ex novios. La festejada, visiblemente sorprendida, no pudo evitar soltar carcajadas mientras retiraba una por una las fotografías, generando un clima de diversión entre todos los presentes.

Una torta decorada con fotos de exnovios se volvió viral en TikTok. "Torta de los ex a mi hermana": el título que desató la risa en redes Quien compartió el video acompañó la publicación con la frase “Torta de los ex a mi hermana”, subrayando el toque cómico del momento y conectando con la comunidad de TikTok. El contenido alcanzó más de ocho millones de visualizaciones y acumuló cerca de 139.000 “me gusta”, convirtiéndose en uno de los videos más virales y comentados de la plataforma.

Además, los usuarios interactuaron activamente en los comentarios, dejando toda clase de mensajes sobre la situación que se volvió tendencia en TikTok.

“Tenía más ex que años”, “Yo esperando que voltee la torta para ver si no estaba la foto de mi marido”, “El novio actual aplaudiendo con los invitados”, “No era cumpleaños feliz, era todos los que la hicieron feliz” y “Dicen que todavia sigue sacando fotos”, son algunos de los mensajes. Embed @florjazmin2105 Torta de los ex a mi hermana @Cin Lizarro sonido original - Flor jazmin Mientras tanto, la hermana de la festejada aprovechó la sección de comentarios para hacer una aclaración: “No todos son ex, algunos son de chiste por eso se caga de risa”.

