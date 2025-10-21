martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 07:12
Redes sociales.

¿Qué significa "Volcel", el término viral usado por Rosalía para hablar sobre sus relaciones?

La naturalidad con la que la cantante se expresó en una entrevista provocó un intercambio de opiniones en redes sociales sobre los vínculos sentimentales.

Redacción de TodoJujuy
El video generó debate en las redes sociales.

Una entrevista reciente de Rosalía en el pódcast Radio Noia provocó gran repercusión en plataformas digitales, tras la declaración inesperada de la cantante acerca de su estado amoroso. En el diálogo, la artista introdujo la palabra "volcel" para explicar cómo se encuentra actualmente y su respuesta fue viral.

A su vez, la artista solicitó de manera clara que no se asuman romances solo por mostrarse en público junto a hombres, comentario que se viralizó de inmediato. El capítulo, filmado en un entorno informal y relajado, mostró a Rosalía recostada en la cama, adoptando una postura despreocupada y riendo en varias ocasiones.

La espontaneidad de la artista en una entrevista desató un intenso debate en redes sociales.

La periodista Mar Valleverdú, responsable de la entrevista, lanzó la típica pregunta sobre su “crush” del momento, un tema que generalmente incomoda a la artista.

Frente a la pregunta, Rosalía respondió con sorpresa y humor: “¡Oh, por favor! ¡Mar! ¡Mirá!”, dejando entrever su incomodidad. Valleverdú, en lugar de esquivar la situación, señaló en tono divertido que había revisado entrevistas previas y sabía que esa era la única cuestión que Rosalía prefería evitar, creando así un instante de complicidad entre ambas.

"No tenemos espacio para crushes", la respuesta de Rosalía que se hizo viral

Ante la insistencia de la periodista, la cantante optó por cerrar el tema con una respuesta firme: “La pregunta de quién es tu crush... Mira, es que ya no tenemos espacio para crushes. Quiero que quede bien claro que ya no hacemos espacio por crushes”, declaró, dejando en evidencia su falta de interés en este tipo de relaciones por ahora.

Durante la misma conversación, Rosalía causó sorpresa al introducir la palabra “volcel” y aclaró entre risas: “Ahora mismo estoy single, ¡volcel! Celibato voluntario”.

Rosalía populariza el término volcel y redefine su vida sentimental con una declaración viral.

Aprovechando la situación, la cantante aprovechó para dirigirse tanto a los medios como a sus seguidores, pidiendo que no se asumiera que mantiene relaciones amorosas solo por mostrarse acompañada de hombres en público. “O sea que si me veis con algún individuo por la calle, un individuo masculino, por favor, no me lo atribuyais como mi novio. No es mi novio, ¿de acuerdo? Hasta aquí he dicho”, afirmó con claridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RosaliaInfo_ES/status/1978910010022240471&partner=&hide_thread=false

El clip, difundido a través de la cuenta @RosaliaInfo_ES, se viralizó rápidamente, demostrando la capacidad de la artista para generar conversación y debates en las redes sociales.

