Hicieron un asado masivo en una cosechadora y el video fue viral en redes sociales

Realizaron un asado masivo en una cosechadora y el video causó furor en las redes.

Un enorme asado realizado sobre una cosechadora generó gran curiosidad entre los usuarios. La filmación fue hecha por el creador de contenido mexicano Franz Loewen Fehr , quien registró cómo la creatividad del campo puede transformarse en un fenómeno digital durante el Festival de Otoño 2025 , celebrado en la Colonia Menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua .

Cocina. ¿Por qué los expertos del asado le ponen sal a las brasas?

Menú. ¿Locro o asado? Cuál es el verdadero plato del 25 de mayo según la inteligencia artificial

El clip, que Fehr tituló “El Asador Más Caro y Viral del Mundo | Festival de Otoño 2025 – Colonia Menonita, Cuauhtémoc, Chih” , reunió miles de vistas y comentarios en muy poco tiempo.

El video muestra cómo una máquina del campo fue convertida en una enorme parrilla , una ocurrencia que desató una avalancha de comentarios y compartidos en redes sociales. La originalidad de la idea impulsó su alcance y lo convirtió en uno de los contenidos más populares del creador.

Franz Loewen Fehr se ha posicionado como una figura destacada en la difusión del mundo rural y la maquinaria del agro a través de sus plataformas digitales. Sus producciones suelen centrarse en exposiciones agrícolas , herramientas de trabajo y la vida cotidiana del campo . En esta oportunidad, su relación con la comunidad menonita y su experiencia con equipos pesados hicieron posible una propuesta singular que combinó tradición, innovación y gastronomía en un mismo evento.

El video viral del asado en una cosechadora destaca la creatividad rural en el Festival de Otoño de la Colonia Menonita.

La cosechadora, una máquina normalmente destinada a recolectar granos como soja, maíz, trigo, girasol o cebada, fue transformada de manera especial para este evento. El vehículo, pintado de verde con acentos amarillos, fue intervenido en su parte delantera: se desmontaron las cuchillas y se reemplazaron por parrillas de metal donde se cocinaron distintos cortes de carne vacuna, cerdo y pollo.

El fuego, encendido con leña, aportó el espíritu propio de los asados criollos, mientras que en el fondo del video se aprecia a las familias y visitantes disfrutando del encuentro.

Franz Loewen Fehr transforma una máquina agrícola en parrilla gigante y cautiva a miles en redes sociales.

Tradición, comunidad y creatividad rural

El Festival de Otoño de la Comunidad Menonita es una celebración que se realiza cada año con el propósito de poner en valor las tradiciones y el estilo de vida de este grupo asentado en Chihuahua. La edición 2025 tuvo lugar entre el 26 y el 28 de septiembre en el Km 32, Campo 12B del Corredor Comercial Manitoba.

La programación ofreció propuestas para toda la familia, entre ellas competencias como la calabaza de mayor tamaño, junto con una amplia variedad de platos típicos. Los ingresos obtenidos durante el evento fueron destinados a acciones solidarias, reafirmando el compromiso social que distingue a la festividad.

El video de @agromenon acumula miles de reproducciones y posiciona la vida rural en el centro de la conversación digital.

El video del asado montado sobre una cosechadora se transformó en uno de los materiales más compartidos del año, evidenciando cómo la creatividad del campo puede irrumpir con fuerza en el mundo digital y generar vínculos entre comunidades a través de las redes sociales.