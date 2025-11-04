martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 13:24
Violencia digital y Ley Olimpia: más de 3.000 adolescentes capacitados durante el año

En la Facultad de Ingeniería se realizó una jornada sobre violencia digital y Ley Olimpia. Participaron Mujeres por Ingeniería y la Oficina de la Mujer.

Por  Maria Eugenia Burgos
“Somos Mujeres por Ingeniería, una organización de estudiantes y egresadas. Trabajamos para reducir la brecha de género en STEM y hacemos talleres de sensibilización en la Facultad”, explicó Wara Micaela Cachambi. “Nos vinculamos con organismos estatales; hoy con la Oficina de la Mujer, y antes con el Protocolo contra la Violencia de Género de la UNJU”, agregó.

La jornada abordó definiciones claves de la Ley Olimpia y las prácticas de violencia digital más frecuentes en ámbitos juveniles, con foco en el uso de redes sociales y mensajería. “Ahora en noviembre, el 25, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; en ese marco capacitamos sobre violencia digital, que la sufren mujeres y hombres, niñas y niños”, señaló Camila Facetti, de la Oficina de la Mujer.

Facultad de Ingeniería y Oficina de la Mujer: Capacitaciones y articulación institucional

Facetti advirtió que los casos “se acentúan con el avance de la tecnología”, y destacó el doble filo de la inteligencia artificial: “Es una herramienta valiosa, pero cada vez más al alcance de todos; por eso es fundamental capacitarnos en su buen uso y erradicar estas modalidades”. La funcionaria confirmó que la oficina evacúa consultas, capacita y sensibiliza de manera permanente.

Durante 2025, la Oficina de la Mujer y el Ministerio de Educación realizaron acciones en toda la provincia con un alcance a más de 3.000 adolescentes, una cifra que grafica la magnitud del problema y la demanda de información. “El registro anual aún no cierra, pero sí observamos un aumento de casos”, indicó Facetti.

Desde el ámbito universitario, Cachambi subrayó la urgencia de generar evidencia para diseñar estrategias institucionales aplicables en universidades. “En grupos de WhatsApp se reproducen muchos casos de violencia digital. Nuestro equipo impulsa un proyecto de investigación para contar con datos que orienten políticas y acciones”, detalló.

Ambas referentes coincidieron en que el anonimato es un factor que potencia la agresión en línea, aunque la investigación y la denuncia permiten desenmascarar a los responsables. “Detrás de la pantalla uno es una cosa y delante otra, pero hay avances que ayudan a identificar autores”, cerró Cachambi. La Facultad de Ingeniería anticipó que estas instancias se sostendrán y ampliarán de cara al calendario 2026.

