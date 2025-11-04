martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 15:51
Atención.

Restringirán el tránsito por obras en distintos barrios de San Salvador de Jujuy

Durante esta semana habrá restricciones en el tránsito en barrios de San Salvador de Jujuy por distintas obras.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Restringirán el tránsito en Avenida Savio y otras zonas de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Restringirán el tránsito en Avenida Savio y otras zonas de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Obras viales que se ejecutarán esta semana en San Salvador de Jujuy, obligarán a restricciones parciales y totales del tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad, según confirmaron la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Lee además
Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Ruta 9.

Restricción de tránsito en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Foto ilustrativa.
Dengue.

Cronograma de jornadas de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Dónde serán las obras en San Salvador de Jujuy

Por trabajos de bacheo sobre la avenida General Savio, el tránsito se verá restringido a media calzada en el sentido sur–norte, desde el acceso sur hacia calle Riobamba. Las tareas se realizarán desde las 22 horas de este martes 4 de noviembre hasta las 6 del miércoles 5.

Mientras que personal de la empresa EJESA llevará a cabo tareas de mantenimiento en las intersecciones de Independencia y Lamadrid, e Hipólito Irigoyen y Dorrego, por lo que se restringirá a media calzada el tránsito vehicular desde las 22 horas de este martes hasta las 6 del miércoles 5.

Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Desde la Dirección de Obras Públicas se informó que se ejecutarán trabajos sobre calle Belgrano, entre Lavalle y Necochea en la Peatonal Belgrano, por lo que el tránsito permanecerá totalmente restringido en el sector por un lapso aproximado de 30 días, a partir del día de la fecha.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de la capital, les solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en los distintos sectores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Restricción de tránsito en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Cronograma de jornadas de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Vendía alfajores y marihuana en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fue detenido

Varios barrios de San Salvador de Jujuy estuvieron sin luz: qué pasó

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Hospital de Abra Pampa video
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo
Reunión.

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Hospital de Abra Pampa video
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel