Restringirán el tránsito por obras en distintos barrios de San Salvador de Jujuy

Restringirán el tránsito en Avenida Savio y otras zonas de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Obras viales que se ejecutarán esta semana en San Salvador de Jujuy, obligarán a restricciones parciales y totales del tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad, según confirmaron la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.
Por trabajos de bacheo sobre la avenida General Savio, el tránsito se verá restringido a media calzada en el sentido sur–norte, desde el acceso sur hacia calle Riobamba. Las tareas se realizarán desde las 22 horas de este martes 4 de noviembre hasta las 6 del miércoles 5.
Mientras que personal de la empresa EJESA llevará a cabo tareas de mantenimiento en las intersecciones de Independencia y Lamadrid, e Hipólito Irigoyen y Dorrego, por lo que se restringirá a media calzada el tránsito vehicular desde las 22 horas de este martes hasta las 6 del miércoles 5.
Desde la Dirección de Obras Públicas se informó que se ejecutarán trabajos sobre calle Belgrano, entre Lavalle y Necochea en la Peatonal Belgrano, por lo que el tránsito permanecerá totalmente restringido en el sector por un lapso aproximado de 30 días, a partir del día de la fecha.
Desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de la capital, les solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en los distintos sectores.