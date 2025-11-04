martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 10:44
Atención.

Varios barrios de San Salvador de Jujuy estuvieron sin luz: qué pasó

Desde la empresa de energía informaron que varios barrios capitalinos estuvieron sin servicio durante la mañana de este martes 4 de noviembre y explicaron los motivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Luz interruptor

Durante la mañana de este martes 4 de noviembre, EJESA dio a conocer la salida de servicio del distribuidor aéreo que abastece a varios barrios de San Salvador de Jujuy. Esta situación, generó una importante falla y por varias horas dejó sin luz a distintos sectores capitalinos.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
EJESA.

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
este lunes habra interrupcion del servicio de luz por mejoras programadas
Servicio.

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Qué barrios de San Salvador de Jujuy fueron afectados por el corte

Tal como informó la empresa abastecedora de energía, los sectores de San Salvador de Jujuy que estuvieron afectados son:

  • Ciudad de Nieva

  • 23 de Agosto

  • Militar RIM 20

  • Castañeda

  • Sector de avenida José de la Iglesia hasta calle Santiago del Estero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Tomó estado parlamentario el Presupuesto municipal 2026 y la ordenanza impositiva

Más de 50 familias jujeñas están afectadas por los créditos UVA: las cuotas ascienden a más de 600 mil pesos

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo

Lo que se lee ahora
Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo - Imagen ilustrativa
Hay 11 detenidos.

Megaoperativo antinarcóticos en Jujuy: desarticulan red de narcomenudeo

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Elentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo
¿Sigue en Gimnasia?

Matías Módolo y su futuro: "Serán días de parar la pelota"

Qué se sabe hasta el momento y qué dijeron involucrados al respecto.
Streaming.

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes video
San Salvador de Jujuy.

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel