Varios barrios de San Salvador de Jujuy estuvieron sin luz: qué pasó

Durante la mañana de este martes 4 de noviembre, EJESA dio a conocer la salida de servicio del distribuidor aéreo que abastece a varios barrios de San Salvador de Jujuy. Esta situación, generó una importante falla y por varias horas dejó sin luz a distintos sectores capitalinos.

Servicio. Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

EJESA. Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Tal como informó la empresa abastecedora de energía, los sectores de San Salvador de Jujuy que estuvieron afectados son:

Sector de avenida José de la Iglesia hasta calle Santiago del Estero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.