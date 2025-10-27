lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 10:08
Servicio.

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

En la jornada de este lunes habrá interrupción del servicio de luz en diversos sectores de Palpalá y Maimará por mejoras programadas

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva
Corte de luz en Palpalá

Corte de luz en Palpalá

Cote de luz en Maimará

Cote de luz en Maimará

Cote de luz en Maimará

Cote de luz en Maimará

Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán de 8 a 14hs en zona de Palpalá y de 10 a 12hs en disertes sectores de Maimará.

Corte de luz en Palpalá
Corte de luz en Palpalá

Corte de luz en Palpalá

Trabajos en Palpalá

  • Fecha: lunes 27 de octubre
  • Horario: de 8 a 12hs
  • Lugar: Aduana Nacional, Río Los Alisos Ruta 66 y zonas aledañas

En Palpalá los trabajos iniciarán por la mañana con el fin de mejorar la eficiencia y la seguridad del servicio. Ejesa informó que el motivo de la interrupción es el reemplazo de un conducto de alimentación de energía existente por uno nuevo o reacondicionado, además del cambio de aisladores deteriorados o dañados.

La interrupción está programada para el lunes 27/10, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente. Los sectores afectados son la Aduana Nacional, Río Los Alisos Ruta 66 y zonas aledañas.

Cote de luz en Maimará
Cote de luz en Maimará

Cote de luz en Maimará

Trabajos en Maimará

Otro de los sectores donde se llevarán adelante tareas de recambio es Maimará. en este sector de la Quebrada se efectuarán 2 cortes diferentes.

En primer lugar, el servicio se cortará de 10:00 a 11:00 horas aproximadamente, afectando al Barrio Sumay Pacha (Finca Saravia) y sus zonas aledañas.

Más tarde, de 11:00 a 12:00 horas aproximadamente, el corte afectará al Barrio San Pedrito y zonas adyacentes.

ambas situaciones serán para el recambio en el punto de voltaje de salida de un transformador de potencia, lo que permitirá regular el voltaje y mejorar la calidad general del servicio.

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias durante las horas de interrupción del servicio programado.

Cote de luz en Maimará
Cote de luz en Maimará

Cote de luz en Maimará

