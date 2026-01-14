Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó y amplió las alertas por tormentas en gran parte del país y confirmó que Jujuy permanecerá bajo advertencia durante tres días consecutivos. Según el organismo, la provincia estará afectada este miércoles, jueves y viernes , con condiciones que incluyen lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Para este miércoles 14 de enero, la alerta amarilla comenzará a regir desde la noche, aunque el SMN advirtió que la inestabilidad podría adelantarse durante la mañana o la tarde. Las zonas alcanzadas por el fenómeno incluyen:

Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las precipitaciones pueden estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El SMN prevé entre 20 y 50 mm de agua acumulada, con posibilidad de valores aún mayores de manera puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera, parte de las precipitaciones podrían darse en forma de nieve o granizo.

Tres días consecutivos bajo alerta

La inestabilidad se mantendrá también el jueves y viernes, jornadas para las cuales el SMN volvió a incluir a distintas zonas de Jujuy dentro de la alerta amarilla por tormentas. Se anticipa que el mal tiempo será persistente, con la posibilidad de nuevos eventos de lluvia intensa.

verano tormentas

Por lo que los especialistas brindaron las siguientes recomendaciones:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El avance de las tormentas en Jujuy desde este miércoles hasta el viernes

Siguiendo el pronóstico emitido por el SMN, y considerando los tres días de alerta amarilla para Jujuy, a través de windy.com te mostramos cómo será el avance progresivo de lluvias desde este miércoles hasta el viernes, inclusive: