domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 09:24
Atención.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este domingo

Gran parte de la provincia tendrá lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, posible caída de granizo y acumulados que podrían superar los 50 milímetros.

Por  Verónica Pereyra
Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

La alerta se había extendido desde el viernes y el sábado para todo el territorio jujeño, y se mantiene hoy especialmente en las zonas de la Puna (incluyendo Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Tilcara, Tumbaya y Yavi).

image
Lluvias en Jujuy&nbsp;

Lluvias en Jujuy

Según el SMN, se esperan tormentas aisladas que podrían ser localmente fuertes, con actividad eléctrica intensa, abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.

El pronóstico para este domingo indica probabilidad de lluvia y chaparrones en varias áreas, con un ambiente inestable durante gran parte del día.

Alerta amarilla por tormentas para Jujuy

Este domingo 4 de enero, Jujuy atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes lluvias en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

image
Alerta amarilla por tormentas

Alerta amarilla por tormentas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En los sectores más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Recomendaciones por alerta por tormentas

  • El organismo climático sugiere extremar precauciones:
  • Evitar traslados innecesarios.
  • Mantener celulares cargados y monitorear las actualizaciones del SMN.
  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
  • Buscar refugio ante la presencia de tormentas severas.

Las condiciones climáticas inestables continúan siendo un factor a tener en cuenta por los jujeños durante este inicio de semana, con posibilidad de que las lluvias persistan y generen complicaciones en transitabilidad y actividades al aire libre.

