Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este domingo

Este domingo 4 de enero, la provincia de Jujuy continúa en alerta amarilla por tormentas fuertes y posibles granizadas, en lo que marca el tercer día consecutivo con aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta se había extendido desde el viernes y el sábado para todo el territorio jujeño, y se mantiene hoy especialmente en las zonas de la Puna (incluyendo Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Tilcara, Tumbaya y Yavi).

Según el SMN, se esperan tormentas aisladas que podrían ser localmente fuertes, con actividad eléctrica intensa , abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.

El pronóstico para este domingo indica probabilidad de lluvia y chaparrones en varias áreas, con un ambiente inestable durante gran parte del día.

Alerta amarilla por tormentas para Jujuy

Este domingo 4 de enero, Jujuy atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes lluvias en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En los sectores más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Recomendaciones por alerta por tormentas

El organismo climático sugiere extremar precauciones:

Evitar traslados innecesarios.

Mantener celulares cargados y monitorear las actualizaciones del SMN.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Buscar refugio ante la presencia de tormentas severas.

Las condiciones climáticas inestables continúan siendo un factor a tener en cuenta por los jujeños durante este inicio de semana, con posibilidad de que las lluvias persistan y generen complicaciones en transitabilidad y actividades al aire libre.