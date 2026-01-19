El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero y la reforma laboral es uno de los temas clave a tratar.

Javier Milei convocó al Congreso para un nuevo período de sesiones extraordinarias, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de febrero de 2026 . La medida fue oficializada a través del Decreto 24/2026 , difundido este lunes en el Boletín Oficial , y marca la segunda instancia de actividad legislativa fuera del calendario ordinario .

Dentro del temario previsto se incluyen iniciativas centrales para el Gobierno , como el debate de la Ley de Modernización Laboral y el análisis del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) .

También se incorporó al temario el análisis de cambios en el régimen de presupuestos mínimos destinado a la protección de los glaciares , junto con la eventual nominación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario , en el marco de lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957 .

En la práctica, el llamado a sesiones extraordinarias implica una decisión de fuerte contenido institucional y político , ya que habilita al Poder Ejecutivo a fijar los proyectos que pueden debatirse fuera del calendario legislativo regular , instancia en la que la agenda queda en manos del propio Congreso .

El texto publicado en el Boletín Oficial establece que el Congreso deberá sesionar durante 25 jornadas por fuera del calendario legislativo habitual y aclara que cualquier iniciativa no incluida en ese temario solo podrá abordarse mediante una nueva convocatoria o con la autorización explícita del Presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala de manera textual el artículo 1°.

En este marco, se trata de la segunda vez que el Ejecutivo activa el mecanismo de sesiones extraordinarias durante el receso parlamentario. En diciembre pasado, el oficialismo consiguió sancionar el Presupuesto 2026 —el primer esquema financiero bajo la gestión de Javier Milei— junto con la Ley de Inocencia Fiscal.

El antecedente de diciembre y el uso del receso legislativo

En paralelo, la Cámara alta dio pasos para resguardar el cronograma parlamentario con el objetivo de tratar y eventualmente sancionar la reforma laboral en la primera mitad de febrero, mientras el oficialismo trabaja en consolidar los apoyos políticos indispensables y cerrar los últimos ajustes al proyecto.

El plan, coordinado por Patricia Bullrich en su rol de titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, apunta a garantizar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes de la apertura del período ordinario que encabezará Javier Milei el domingo 1° de marzo.

La ratificación de que el calendario legislativo quedaba asegurado se produjo después de que distintos actores, tanto dentro como fuera del oficialismo, destrabaran definiciones políticas y cuestiones operativas que no trascendieron públicamente, pero que resultaron claves para alcanzar consensos básicos. En ese marco, al menos un espacio político del interior del país confirmó su apoyo al proyecto, lo que permitió disipar interrogantes en torno al quórum.

De acuerdo con lo señalado por una fuente, ese respaldo implica que “ya se resolvieron situaciones operativas y políticas previas”, habilitando al oficialismo a concentrar sus esfuerzos en reunir las mayorías requeridas. Para abrir una sesión, el Senado necesita la presencia de 37 legisladores, mientras que el bloque oficialista encabezado por Bullrich cuenta con 21 bancas.

La búsqueda de consensos y el desafío del quórum

En ese escenario, la administración de La Libertad Avanza se ve obligada a salir a buscar apoyos en otros espacios, especialmente en el bloque de la UCR, que cuenta con diez senadores, el PRO, con tres escaños, y en representantes provinciales sin alineamientos fijos con sus gobernadores.

Así lo explicó una fuente del ámbito legislativo, que sostuvo: “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”.

Respecto de la dinámica interna, a partir del lunes 26 de enero Bullrich pondrá en marcha una serie de encuentros cara a cara con referentes de los sectores opositores dispuestos al diálogo, dejando para más adelante —hacia el cierre de ese mes o el arranque de febrero— cualquier resolución de peso.

Negociaciones políticas y trabajo técnico contrarreloj

En simultáneo, un grupo técnico encabezado por Josefina Tajes iniciará ese mismo día la tarea de ordenar y procesar los cambios sugeridos y las objeciones planteadas, tanto por bancadas opositoras como por la CGT. El objetivo será construir una versión del proyecto con mayores consensos, que luego deberá atravesar dos etapas de aprobación en el recinto: una votación en términos generales y otra, más detallada, artículo por artículo.

El escenario político dentro del Senado muestra un funcionamiento poco habitual para esta época del año: si bien las organizaciones gremiales siguen marcando diferencias con el Ejecutivo, buscan igualmente canalizar sus reclamos y puntos de vista a través de las mesas técnicas.

En paralelo, los sectores del peronismo alejados del kirchnerismo manifiestan malestar por quedar al margen del debate parlamentario y siguen el desarrollo de las definiciones clave desde un rol secundario, sin incidencia directa en la discusión de fondo.