lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 10:13
Política.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero y la reforma laboral es uno de los temas clave

Las sesiones se extenderán del 2 al 27 del próximo mes y abarcarán proyectos centrales del oficialismo junto a otras iniciativas fuera del período ordinario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero y la reforma laboral es uno de los temas clave a tratar. &nbsp;

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero y la reforma laboral es uno de los temas clave a tratar.

 

Javier Milei convocó al Congreso para un nuevo período de sesiones extraordinarias, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La medida fue oficializada a través del Decreto 24/2026, difundido este lunes en el Boletín Oficial, y marca la segunda instancia de actividad legislativa fuera del calendario ordinario.

Lee además
javier milei fue al festival de jesus maria y canto en vivo con el chaqueno palavecino
Sorpresa.

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino
Lali hace referencia a la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba.
Festival

Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

Dentro del temario previsto se incluyen iniciativas centrales para el Gobierno, como el debate de la Ley de Modernización Laboral y el análisis del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).

Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en febrero de 2026 y la reforma laboral es uno de los temas a tratar.

Una agenda ampliada para el período extraordinario

También se incorporó al temario el análisis de cambios en el régimen de presupuestos mínimos destinado a la protección de los glaciares, junto con la eventual nominación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

En la práctica, el llamado a sesiones extraordinarias implica una decisión de fuerte contenido institucional y político, ya que habilita al Poder Ejecutivo a fijar los proyectos que pueden debatirse fuera del calendario legislativo regular, instancia en la que la agenda queda en manos del propio Congreso.

El texto publicado en el Boletín Oficial establece que el Congreso deberá sesionar durante 25 jornadas por fuera del calendario legislativo habitual y aclara que cualquier iniciativa no incluida en ese temario solo podrá abordarse mediante una nueva convocatoria o con la autorización explícita del Presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala de manera textual el artículo 1°.

Las actividades parlamentarias especiales tendrán desde el 2 hasta el 27 del segundo mes del año.

En este marco, se trata de la segunda vez que el Ejecutivo activa el mecanismo de sesiones extraordinarias durante el receso parlamentario. En diciembre pasado, el oficialismo consiguió sancionar el Presupuesto 2026 —el primer esquema financiero bajo la gestión de Javier Milei— junto con la Ley de Inocencia Fiscal.

El antecedente de diciembre y el uso del receso legislativo

En paralelo, la Cámara alta dio pasos para resguardar el cronograma parlamentario con el objetivo de tratar y eventualmente sancionar la reforma laboral en la primera mitad de febrero, mientras el oficialismo trabaja en consolidar los apoyos políticos indispensables y cerrar los últimos ajustes al proyecto.

El plan, coordinado por Patricia Bullrich en su rol de titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, apunta a garantizar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes de la apertura del período ordinario que encabezará Javier Milei el domingo 1° de marzo.

La exministra de Seguridad y actual jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La ratificación de que el calendario legislativo quedaba asegurado se produjo después de que distintos actores, tanto dentro como fuera del oficialismo, destrabaran definiciones políticas y cuestiones operativas que no trascendieron públicamente, pero que resultaron claves para alcanzar consensos básicos. En ese marco, al menos un espacio político del interior del país confirmó su apoyo al proyecto, lo que permitió disipar interrogantes en torno al quórum.

De acuerdo con lo señalado por una fuente, ese respaldo implica que “ya se resolvieron situaciones operativas y políticas previas”, habilitando al oficialismo a concentrar sus esfuerzos en reunir las mayorías requeridas. Para abrir una sesión, el Senado necesita la presencia de 37 legisladores, mientras que el bloque oficialista encabezado por Bullrich cuenta con 21 bancas.

La búsqueda de consensos y el desafío del quórum

En ese escenario, la administración de La Libertad Avanza se ve obligada a salir a buscar apoyos en otros espacios, especialmente en el bloque de la UCR, que cuenta con diez senadores, el PRO, con tres escaños, y en representantes provinciales sin alineamientos fijos con sus gobernadores.

El Gobierno blinda el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en la primera quincena de febrero.

Así lo explicó una fuente del ámbito legislativo, que sostuvo: “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”.

Respecto de la dinámica interna, a partir del lunes 26 de enero Bullrich pondrá en marcha una serie de encuentros cara a cara con referentes de los sectores opositores dispuestos al diálogo, dejando para más adelante —hacia el cierre de ese mes o el arranque de febrero— cualquier resolución de peso.

Negociaciones políticas y trabajo técnico contrarreloj

En simultáneo, un grupo técnico encabezado por Josefina Tajes iniciará ese mismo día la tarea de ordenar y procesar los cambios sugeridos y las objeciones planteadas, tanto por bancadas opositoras como por la CGT. El objetivo será construir una versión del proyecto con mayores consensos, que luego deberá atravesar dos etapas de aprobación en el recinto: una votación en términos generales y otra, más detallada, artículo por artículo.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en febrero.

El escenario político dentro del Senado muestra un funcionamiento poco habitual para esta época del año: si bien las organizaciones gremiales siguen marcando diferencias con el Ejecutivo, buscan igualmente canalizar sus reclamos y puntos de vista a través de las mesas técnicas.

En paralelo, los sectores del peronismo alejados del kirchnerismo manifiestan malestar por quedar al margen del debate parlamentario y siguen el desarrollo de las definiciones clave desde un rol secundario, sin incidencia directa en la discusión de fondo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

Acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: cuáles serían los beneficios para Argentina

Argentina terminó el 2025 con superávit fiscal antes del próximo control del FMI

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel