sábado 24 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de enero de 2026 - 19:05
Policial.

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

La víctima tenía 79 años y se descompensó mientras caminaba por el barrio Antártida de la ciudad de Palpalá.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

Un hombre de 79 años fue encontrado sin vida este viernes por la tarde en plena vía pública de la ciudad de Palpalá. El episodio ocurrió alrededor de las 18:20 en el sector de la calle Cabo San Pablo, en el ingreso al barrio Antártida.

Lee además
horario especial de colectivos de san salvador de jujuy a palpala para este miercoles 24
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 24
Rescataron un caballo.
Milagroso.

Rescatan a un caballo que cayó a un arroyo en Palpalá

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional 47° tomaron conocimiento de la situación luego de que se alertara sobre una persona que se había descompensado en el lugar.

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública
Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

Detalles del hecho

Al arribar al sitio, el personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. De inmediato se dio intervención al médico de la Policía, quien tras examinar el cuerpo diagnosticó muerte natural, descartando la existencia de signos de violencia o participación de terceros.

Identidad y circunstancias

La víctima fue identificada como un vecino del barrio Antártida, de 79 años de edad. De acuerdo a lo establecido en las primeras actuaciones, el hombre se encontraba caminando mientras empujaba su bicicleta cuando, por causas naturales, se descompensó repentinamente y cayó al suelo.

Procedimiento posterior

Tras las diligencias de rigor, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue, donde se realizaron los trámites correspondientes para su posterior entrega a los familiares.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, aunque las autoridades confirmaron que se trató de un fallecimiento por causas naturales y que no se registraron situaciones de riesgo para la comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 24

Rescatan a un caballo que cayó a un arroyo en Palpalá

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Desde este viernes rige el aumento del boleto de colectivo en Palpalá: los montos

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Lo que se lee ahora
Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Anuncias tormentas para hoy.
Lluvias.

Gran parte de Jujuy está bajo alerta por tormentas: en qué zonas y hasta cuándo

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas 
Indignación.

Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Se vienen los CorsosCapitalinos 2026 (Archivo) video
San Salvador.

Casi 60 comparsas se anotaron para los Corsos Capitalinos 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel