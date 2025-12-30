Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

El 31 de diciembre el transporte urbano de pasajeros de Jujuy modifica su horario habitual por esta fecha especial. Vecinos de Palpalá deben planificar su regreso con diferentes empresas es por eso que a continuación te detallamos a qué hora es el último recorrido.
Recordar que el día jueves 1 de enero no habrá servicio de colectivos por Año Nuevo.
Servicios desde autopista
Tres empresas cubren el recorrido habitual entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, destacando Pal Bus y General Savio, las más utilizadas por los vecinos. El último colectivo desde autopista sale a las 22 hs, permitiendo retornos hasta última hora de la tarde.
Horarios de regreso por línea
Línea 18 de noviembre: último colectivo a las 22 hs.
Línea Carolina: último a las 21:45 hs.
Línea 23 de agosto: último a las 21:40 hs.
Línea Florida: última a las 21:45 hs.
Línea Antártida Argentina: última a las 21:45 hs.
Línea Constitución: último a las 21:35 hs.
Línea La Merced: última a las 21:25 hs.
Cooperativa Pal Bus
El último servicio será en los siguientes horarios:
Palpala - Jujuy: 20.40 hs
Jujuy - Palpalá: 21.20 hs
Florida - Jujuy: 20.40 hs
Jujuy - Florida: 21.25 hs
Forestal: 21hs
Remate: 21.50 hs
Urbano: 21hs (termina en cabecera)
Cabe aclarar que el 1 de enero no habrá servicio de colectivos.