martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 17:56
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Las empresas de colectivos desde San Salvador de Jujuy mantienen servicios especiales para el 31 y año nuevo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.

El 31 de diciembre el transporte urbano de pasajeros de Jujuy modifica su horario habitual por esta fecha especial. Vecinos de Palpalá deben planificar su regreso con diferentes empresas es por eso que a continuación te detallamos a qué hora es el último recorrido.

Aumentos para enero 2026
Economía.

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en enero 2026
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Atención.

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Recordar que el día jueves 1 de enero no habrá servicio de colectivos por Año Nuevo.

Servicios desde autopista

Tres empresas cubren el recorrido habitual entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, destacando Pal Bus y General Savio, las más utilizadas por los vecinos. El último colectivo desde autopista sale a las 22 hs, permitiendo retornos hasta última hora de la tarde.

Horarios de regreso por línea

  • Línea 18 de noviembre: último colectivo a las 22 hs.

  • Línea Carolina: último a las 21:45 hs.

  • Línea 23 de agosto: último a las 21:40 hs.

  • Línea Florida: última a las 21:45 hs.

  • Línea Antártida Argentina: última a las 21:45 hs.

  • Línea Constitución: último a las 21:35 hs.

  • Línea La Merced: última a las 21:25 hs.

Cooperativa Pal Bus

El último servicio será en los siguientes horarios:

  • Palpala - Jujuy: 20.40 hs
  • Jujuy - Palpalá: 21.20 hs
  • Florida - Jujuy: 20.40 hs
  • Jujuy - Florida: 21.25 hs
  • Forestal: 21hs
  • Remate: 21.50 hs
  • Urbano: 21hs (termina en cabecera)

Cabe aclarar que el 1 de enero no habrá servicio de colectivos.

coelctivos

colectivos nochebuena palpala

