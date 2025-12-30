Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.

El 31 de diciembre el transporte urbano de pasajeros de Jujuy modifica su horario habitual por esta fecha especial. Vecinos de Palpalá deben planificar su regreso con diferentes empresas es por eso que a continuación te detallamos a qué hora es el último recorrido.

Recordar que el día jueves 1 de enero no habrá servicio de colectivos por Año Nuevo.

Servicios desde autopista Tres empresas cubren el recorrido habitual entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, destacando Pal Bus y General Savio, las más utilizadas por los vecinos. El último colectivo desde autopista sale a las 22 hs, permitiendo retornos hasta última hora de la tarde.

Horarios de regreso por línea Línea 18 de noviembre: último colectivo a las 22 hs.

Línea Carolina: último a las 21:45 hs.

Línea 23 de agosto: último a las 21:40 hs.

Línea Florida: última a las 21:45 hs.

Línea Antártida Argentina: última a las 21:45 hs.

Línea Constitución: último a las 21:35 hs.

Línea La Merced: última a las 21:25 hs. Cooperativa Pal Bus El último servicio será en los siguientes horarios:

Palpala - Jujuy: 20.40 hs

Jujuy - Palpalá: 21.20 hs

Florida - Jujuy: 20.40 hs

Jujuy - Florida: 21.25 hs

Forestal: 21hs

Remate: 21.50 hs

Urbano: 21hs (termina en cabecera) Cabe aclarar que el 1 de enero no habrá servicio de colectivos. coelctivos colectivos nochebuena palpala

