Desde este viernes rige el aumento del boleto de colectivo en Palpalá: los montos

A partir de este viernes 2 de enero, entró en vigencia la actualización del precio del boleto urbano e interurbano en la ciudad de Palpalá. La suba se aplica tras la autorización del 5% de incremento otorgada por la Secretaría de Transporte de Jujuy para los servicios interjurisdiccionales.
Las tarifas actualizadas ya se encuentran en vigencia y alcanzan a los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial. El incremento se da en el marco de la actualización habitual de costos del sistema de transporte.
Los nuevos precios
Los valores vigentes para los recorridos hacia el Ramal jujeño quedaron establecidos de la siguiente manera: