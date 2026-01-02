viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 08:58
Economía.

Desde este viernes rige el aumento del boleto de colectivo en Palpalá: los montos

A partir de este viernes 2 de enero rige el aumento en el boleto de colectivo en Palpalá. Conocé los nuevos montos.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Aumentó el boleto en Palpalá

Aumentó el boleto en Palpalá

A partir de este viernes 2 de enero, entró en vigencia la actualización del precio del boleto urbano e interurbano en la ciudad de Palpalá. La suba se aplica tras la autorización del 5% de incremento otorgada por la Secretaría de Transporte de Jujuy para los servicios interjurisdiccionales.

Como Palpalá forma parte del Sistema SUBE, la actualización impacta tanto en el transporte urbano como en el interurbano, modificando los valores que pagan diariamente los usuarios.

Las tarifas actualizadas ya se encuentran en vigencia y alcanzan a los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial. El incremento se da en el marco de la actualización habitual de costos del sistema de transporte.

Los nuevos precios

Los valores vigentes para los recorridos hacia el Ramal jujeño quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • San Pedro: $6.200
  • Chalicán: $8.100
  • Santa Clara: $8.500
  • Fraile Pintado: $9.300
  • Libertador General San Martín: $10.600
  • Calilegua: $11.200
  • Caimancito: $12.800
  • Yuto: $15.200
  • Palma Sola: $16.700
terminal de omnibus jujuy (2)
  • Volcán: $4.000
  • Tumbaya: $4.700
  • Maimará: $8.000
  • Purmamarca: $8.300
  • Tilcara: $8.800
  • Humahuaca: $13.000
  • El Moreno: $17.800
  • Susques: $21.100
  • Abra Pampa: $22.400
  • Barrancas: $24.000
  • La Quiaca: $28.900
terminal jujuy transporte
  • La Almona: $1.200
  • Los Alisos: $1.460
  • Los Paños: $1.619
  • Complejos Los Alisos: $2.378
  • El Carmen: $2.459
  • Carahunco: $2.720
  • Perico: $3.197
  • Monterrico: $3.299
  • Las Pampitas: $3.704
  • Puesto Viejo: $4.948
  • La Mendieta: $5.196
  • Aguas Calientes: $6.005

