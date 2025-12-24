Rescatan a un caballo que cayó a un arroyo en Palpalá

Rescataron un caballo.

Salvaron a un caballo que se encontraba en grave riesgo durante la madrugada de este miércoles en la ciudad de Palpalá. El hecho ocurrió en un arroyo ubicado en la zona de Finca Ficoseco, en el barrio Martijena, donde el animal había quedado atrapado y presentaba signos de agotamiento.

El caballo se encontraba parcialmente sumergido en el arroyo, con evidentes problemas para mantenerse en pie. La zona presentaba barro y desniveles que complicaban cualquier intento de salida espontánea.

La prioridad fue estabilizar al animal y evitar que continuara ingiriendo agua. Para eso, el personal trabajó con cautela y evaluó el estado general del caballo antes de avanzar con el rescate.

Para la maniobra se utilizaron lingas, fajas y sogas, elementos que permitieron sujetar al caballo sin provocarle lesiones. El rescate se realizó de manera progresiva, con movimientos controlados para evitar caídas o un mayor nivel de estrés en el animal. Tras varios minutos de trabajo, el caballo logró salir del arroyo y quedó fuera de peligro.

Rescate de un caballo El animal quedó a cargo de su dueño Una vez puesto a salvo, el caballo fue contenido y observado para confirmar que se encontraba estable. Luego del procedimiento, el animal quedó bajo la responsabilidad de su propietario, quien se hizo presente en el lugar.

