Casi 60 comparsas se anotaron para los Corsos Capitalinos 2026

Hasta este viernes 23 de enero se recepcionaron las inscripciones de las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares de la provincia , para participar de los Corsos Capitalinos 2026 , uno de los eventos culturales más esperados del año en San Salvador de Jujuy .

Lorena Mamaní , integrante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador, confirmó que “tenemos alrededor de 60 comparsas inscriptas para participar de los corsos que arrancaremos a las 19:30 horas".

“Este año hubo un incremento de 15 comparsas. Hay nuevos grupos en comparación con el año pasado, porque siempre vienen los mismos que ya los conocemos. Este año hay nuevos talentos, con muchos más adolescentes incluidos”, destacó.

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo) Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Destacó que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exigió, como presentar el documento del tutor de algún menor que será parte del evento, podrán rechazar la inscripción. Para corroborar la documentación, se hará una revisión exhaustiva.

Mamaní agregó que con cada comparsa se armará un grupo de WhatsApp para informar sobre la reunión general y el día del sorteo. “El sorteo será en vivo por el tema de la pasada”, mientras adelantó que el 29 de enero es la reunión informativa. “En el grupo estaremos anunciando el horario, todavía no se definió”, marcó.

Cuándo serán los Corsos Capitalinos 2026

Los Corsos Capitalinos se desarrollarán entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en la avenida General Savio. La celebración continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero en la avenida Forestal de Alto Comedero”.

Los corsos capitalinos, según aclararon desde la Dirección de Cultura municipal, tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico.

Todas las categorías

Habrá un total de cinco categorías: Comparsa Indígena, Agrupaciones Tradicionales, Ritmo Latino, Danza Boliviana 1, con todos los caporales, y Danza Boliviana 2, donde están los tinkus, potolos y morenadas, entre otros.

“Tenemos de danzas tradicionales alrededor de 15 comparsas. Ritmo latino, que este año surgieron muchísimas agrupaciones, como por ejemplo la cumbia sureña, que va a ser un nuevo ritmo que se va a implementar este año, debemos tener unas 30”, señaló Mamaní.

En cada una de las cinco categorías se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados siempre y cuando las comparsas cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento vigente.