martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 15:48
San Salvador de Jujuy.

Corsos Capitalinos 2026: confirmaron cuándo comenzarán

Lanzaron la convocatoria a comparsas y agrupaciones para ser parte de los Corsos Capitalinos 2026, y confirmaron cuándo empezarán en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene los Corsos Capitalinos 2026

Se viene los Corsos Capitalinos 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó la convocatoria a las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares para participar de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados del año.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del próximo lunes 12 de enero al viernes 23 del mismo mes, en las instalaciones del Centro Cultural “Manuel Belgrano”, ex Vieja Estación en pleno centro capitalino, en el horario de 8 a 18 horas.

El secretario de Cultura y Turismo Luciano Córdoba, explicó que es “una celebración muy distinguida, colorida y convocante, que no solo es un atractivo para el turismo, sino también una fiesta tradicional para los vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy”.

Cuándo serán los Corsos Capitalinos 2026

El funcionario anticipó que los corsos comenzarán el último fin de semana de enero, el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero, en Avenida General Savio, y continuará el segundo fin de semana, el viernes 7 y sábado 8 de febrero, en Avenida Forestal de Alto Comedero.

Consideró Córdoba “para nosotros es un gusto y un placer volver a realizar este gran encuentro con las comparsas y agrupaciones de la ciudad, así como también con aquellas que nos visitan desde el interior de la provincia”.

Los corsos tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico. Contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto.

Se viene los Corsos Capitalinos 2026
Se viene los Corsos Capitalinos 2026

Se viene los Corsos Capitalinos 2026

Los premios serán abonados siempre y cuando las comparsas cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento vigente, aunque las autoridades que próximamente detallarán las condiciones para poder participar, lugares, fechas y horarios de inscripción.

El subdirector de Cultura Sergio Chacón, comentó que a diferencia del año pasado, “se incorporarán algunas nuevas condiciones con el objetivo de evitar inconvenientes que se presentaron en ediciones anteriores. Estas medidas buscan garantizar una mejor organización y mayor transparencia”.

Las categorías

Serán un total de cinco categorías: comparsas indígenas, agrupaciones tradicionales, agrupaciones de ritmos latinos y danzas bolivianas, divididas en dos grupos según la cantidad de inscriptos. En caso de no alcanzar los estándares mínimos, los premios podrán declararse desiertos.

Corsos capitalinos: entrega de distinciones a comparsas
Corsos capitalinos: entrega de distinciones a comparsas

Corsos capitalinos: entrega de distinciones a comparsas

La directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, confirmó que a partir del lunes 12 de enero se dará inicio a la convocatoria dirigida a los centros vecinales, con el objetivo de invitarlos a sumarse a esta tradicional celebración de la ciudad.

Las oficinas del área funcionan en el ex Mercado Sur, sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 9, en el barrio Cuyaya, donde los interesados podrán acercarse para realizar consultas o recibir mayor información. Las inscripciones se realizan en el horario de 8:30 a 12:30.

