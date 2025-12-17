La medicina prepaga aumenta sus cuotas desde enero: cuánto habrá que pagar

Las prepagas iniciaron la notificación formal a sus afiliados sobre el aumento que aplicarán en las cuotas de enero de 2026 , correspondiente al 2,5% , el mismo porcentaje que marcó la inflación de noviembre según el INDEC. Con este ajuste, los planes privados acumulan cerca del 28% de incremento en el año .

El aumento fue registrado en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) , donde las prestadoras tienen cinco días hábiles para cargar los valores actualizados desde la publicación oficial del IPC.

Durante noviembre, los planes de salud aumentaron y 2,4% a nivel nacional , según datos del INDEC. En la medición interanual, los valores crecieron 25,6% , por debajo de la inflación general, que cerró en 27,9% .

Al menos cinco importantes prestadoras ya informaron los nuevos aranceles que regirán desde el primer mes del año:

Swiss Medical: +2,5%

Galeno: +2,5%

Avalian: +2,5%

Hospital Italiano: +2,5%

Prevención Salud: +2,5%

Las compañías fundamentan el incremento en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, servicios profesionales y prestaciones.

El Gobierno estableció nuevas disposiciones sobre la fijación de precios en la medicina prepaga. Aumenta la medicina prepaga.

Cómo impactan los cambios regulatorios del Gobierno

A partir de 2025, el Gobierno determinó que las prepagas deben:

Informar sus precios todos los meses , dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC.

Publicar tarifas, prestadores y coberturas en una plataforma digital de la SSS , para permitir la comparación entre empresas.

Transparentar los precios según plan, región y franja etaria.

El objetivo es promover mayor transparencia y competencia, permitiendo que los usuarios accedan a información precisa para tomar decisiones y evaluar alternativas más convenientes.

Un sistema bajo presión

Con costos crecientes y una demanda que exige servicios de calidad, el sector privado de salud continúa ajustando valores para sostener su estructura. Mientras tanto, los usuarios enfrentan un nuevo incremento que impactará en los gastos del hogar desde enero.

La Superintendencia de Servicios de Salud recordó que toda la información actualizada sobre planes y precios puede consultarse en su plataforma oficial.