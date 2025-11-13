La Academia Nacional de Medicina rechazó los tratamientos de transición de género en menores de edad.

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires adoptó una postura firme respecto a las intervenciones médicas y quirúrgicas relacionadas con la transición de género en niños y adolescentes . Ante consultas judiciales sobre procedimientos que van de la castración farmacológica o quirúrgica a la reasignación de género , emitió un comunicado.

La Academia señaló que “no avala ningún tratamiento, ya sea médico —a través de bloqueadores de la pubertad o terapias hormonales para la masculinización o feminización del cuerpo — ni intervenciones quirúrgicas que tiendan a modificar el sexo”, según el comunicado oficial difundido tras el Plenario Académico del 25 de septiembre de 2025.

Por su parte, en febrero, el Gobierno Nacional había restringido los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas para la transición de género , al modificar el artículo 11 de la Ley 26.743 —la Ley de Identidad de Género , sancionada en 2012—, que anteriormente permitía que los menores de 18 años accedieran a estos procedimientos. La nueva normativa establece que dichas intervenciones solo podrán realizarse en personas mayores de edad .

La entidad médica advierte sobre las consecuencias irreversibles y los riesgos para la salud física y psicológica de los tratamientos de transición en menores.

La Academia fundamentó su posición en principios éticos y evidencia científica , enfatizando la importancia de respetar la vida y la naturaleza humana .

Al analizar los posibles efectos de estos tratamientos, la institución advirtió: “Teniendo en cuenta las deletéreas consecuencias de estos tratamientos sobre la salud física —muchas veces irreversibles— y psicológica, incluido un alto porcentaje de posteriores depresiones, la Academia los desaconseja”.

El comunicado emitido por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

El comunicado también destacó que estas intervenciones han sido objeto de evaluación y revisión en otros países, como parte de un debate internacional sobre su uso.

La Academia afirmó: “Tales intervenciones, que conducen a situaciones no sustentadas en verdades científicas comprobadas, han debido ser suspendidas en países que las promovían —como Finlandia, Suecia, Noruega, Inglaterra, los Países Bajos y varios estados de los Estados Unidos—, pues constituyen, cuando menos, consecuencias no deseadas de una promesa insustancial que atenta contra el sexo real, el biológico, al pretender ser reemplazado por la inconsistente percepción sociológica y voluntarista del género”.

El Gobierno nacional modificó en febrero un artículo de la Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, y restringió los tratamientos de hormonización y cirugías a mayores de 18 años.

Enfoque integral y cambios en la normativa nacional

Respecto al tratamiento recomendado para menores que presentan disforia de género, la Academia resaltó la necesidad de un enfoque integral: “La atención de estos niños y adolescentes con disforia de género requiere un enfoque integral, centrado en ellos y sus familias, con sólidos vínculos y un acompañamiento estrecho de los servicios de salud mental”.

El comunicado finaliza con una condena hacia estas prácticas: “No es recomendable ni saludable frenar el desarrollo de un niño en su transición a la edad adulta. Por tanto, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires las rechaza”.

La Academia Nacional de Medicina.

En el ámbito nacional, la regulación sobre los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas en menores sufrió cambios a comienzos de este año, cuando el Gobierno nacional impuso nuevas restricciones, limitando la posibilidad de iniciar terapias de afirmación de género que incluyan bloqueadores hormonales o procedimientos quirúrgicos en personas menores de 18 años.

Antes de la entrada en vigor de estas modificaciones, la normativa vigente desde 2012 permitía que los menores de edad pudieran acceder a tratamientos hormonales o a procedimientos quirúrgicos, siempre que contaran con la autorización de sus padres o tutores y con la evaluación de un equipo interdisciplinario, en línea con lo establecido por la Ley de Identidad de Género.