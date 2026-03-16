Diputados de la oposición piden reactivar la comisión que investigaba el caso $libra

Tras nuevas revelaciones vinculadas al escándalo de la criptomoneda $LIBRA , diputados de la oposición pidieron reactivar la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y avanzar en nuevas medidas para determinar responsabilidades políticas.

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El pedido surgió luego de la difusión de chats y llamadas telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y funcionarios del Gobierno, ocurridas horas después de que el presidente Javier Milei publicara en la red social X un mensaje promocionando el token.

Además, se conoció la existencia de un borrador que daría cuenta de un supuesto pago millonario destinado al Presidente por la difusión de la criptomoneda, lo que reactivó el debate político en el Congreso.

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Pedido de una nueva comisión investigadora

En una conferencia de prensa encabezada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, legisladores opositores anunciaron que impulsarán una segunda comisión investigadora del caso. Según explicó Ferraro, el objetivo es “continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente Milei y de sus funcionarios” en relación con el escándalo.

Los diputados que participaron del anuncio fueron los mismos que integraron la primera comisión investigadora del caso $LIBRA, que ahora buscan reactivar tras la aparición de nueva información. También resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y solicitar su apartamiento de la causa.

De acuerdo con los legisladores, el fiscal habría “entorpecido el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso” y podría existir “un posible encubrimiento de los hechos denunciados”.

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Pedidos de informes e interpelaciones en diputados

Los legisladores opositores adelantaron que presentarán un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que distintos funcionarios expliquen sus comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli.

El requerimiento apunta a que Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel informen el contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas con el empresario en el contexto del lanzamiento del token. Además, solicitaron la interpelación de Manuel Adorni, a quien consideran responsable de responder por el Presidente ante el Congreso.