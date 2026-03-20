Subieron las ventas mayoristas en Argentina pero cayeron en supermercados y shoppings

El consumo en Argentina mostró un comportamiento desigual durante enero de 2026. Según datos publicados por el INDEC , las ventas en autoservicios mayoristas crecieron , mientras que en supermercados y shoppings registraron caídas en la comparación interanual.

País. Según el INDEC, la economía creció 4,4% en Argentina en el 2025

En concreto, las ventas en mayoristas aumentaron 1,3% , mientras que en supermercados bajaron 1,2% y en centros de compras cayeron 0,1% .

El informe indicó que el índice de ventas a precios constantes en supermercados cayó 1,2% interanual , mientras que en la comparación mensual también mostró una leve baja del 0,1% .

Sin embargo, a precios corrientes, las ventas alcanzaron los $2.339.233 millones , lo que representó un incremento del 25,1% frente al mismo mes de 2025.

Entre los rubros que más crecieron en términos nominales se destacaron:

Carnes: +49,4%

Verdulería y frutería: +38,3%

Alimentos preparados y rotisería: +32,5%

Panadería: +27,2%

Cómo pagaron los consumidores

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la más utilizada, con el 43,1% del total de las ventas.

Le siguieron:

Tarjeta de débito: 25%

Efectivo: 17,1%

El uso de efectivo mostró un aumento interanual del 35,4%, mientras que las operaciones con débito crecieron 8,5%.

image Consumo en Argentina.

Repunte en mayoristas y caída en shoppings

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas mostró una suba del 0,8% respecto al mes anterior, marcando un leve repunte en el sector.

Por otro lado, las ventas en centros de compras totalizaron $5.676,8 millones a precios constantes, con una caída interanual del 0,1%.

Dentro de los shoppings, los principales consumos fueron:

Indumentaria, calzado y marroquinería: 33%

Patio de comidas: 20,5%

Ropa deportiva: 11,2%

Electrónicos: 10,7%

Cómo se comportó el consumo por región

El informe también detalló la evolución de las ventas en shoppings por región, a precios corrientes:

Ciudad de Buenos Aires: $139.315 millones (+23,8%)

Gran Buenos Aires: $169.135 millones (+20,3%)

Región Pampeana: $117.122 millones

Región Cuyo: $36.178 millones (+21,2%)

Región Norte: $26.764 millones (+7,8%)

Patagonia: $24.205 millones (+21%)

Los datos reflejan un escenario de consumo heterogéneo, con señales de recuperación en algunos segmentos como los mayoristas, pero con caídas en otros canales clave como supermercados y shoppings.