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20 de marzo de 2026 - 18:01
País.

Subieron las ventas mayoristas en Argentina pero cayeron en supermercados y shoppings

Según el INDEC, el consumo tuvo un comportamiento dispar en enero, con caídas en supermercados y centros de compras.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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En concreto, las ventas en mayoristas aumentaron 1,3%, mientras que en supermercados bajaron 1,2% y en centros de compras cayeron 0,1%.

Qué pasó con las ventas en supermercados

El informe indicó que el índice de ventas a precios constantes en supermercados cayó 1,2% interanual, mientras que en la comparación mensual también mostró una leve baja del 0,1%.

Sin embargo, a precios corrientes, las ventas alcanzaron los $2.339.233 millones, lo que representó un incremento del 25,1% frente al mismo mes de 2025.

Entre los rubros que más crecieron en términos nominales se destacaron:

  • Carnes: +49,4%

  • Verdulería y frutería: +38,3%

  • Alimentos preparados y rotisería: +32,5%

  • Panadería: +27,2%

Cómo pagaron los consumidores

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la más utilizada, con el 43,1% del total de las ventas.

Le siguieron:

  • Tarjeta de débito: 25%

  • Efectivo: 17,1%

El uso de efectivo mostró un aumento interanual del 35,4%, mientras que las operaciones con débito crecieron 8,5%.

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Consumo en Argentina.

Consumo en Argentina.

Repunte en mayoristas y caída en shoppings

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas mostró una suba del 0,8% respecto al mes anterior, marcando un leve repunte en el sector.

Por otro lado, las ventas en centros de compras totalizaron $5.676,8 millones a precios constantes, con una caída interanual del 0,1%.

Dentro de los shoppings, los principales consumos fueron:

  • Indumentaria, calzado y marroquinería: 33%

  • Patio de comidas: 20,5%

  • Ropa deportiva: 11,2%

  • Electrónicos: 10,7%

Cómo se comportó el consumo por región

El informe también detalló la evolución de las ventas en shoppings por región, a precios corrientes:

  • Ciudad de Buenos Aires: $139.315 millones (+23,8%)

  • Gran Buenos Aires: $169.135 millones (+20,3%)

  • Región Pampeana: $117.122 millones

  • Región Cuyo: $36.178 millones (+21,2%)

  • Región Norte: $26.764 millones (+7,8%)

  • Patagonia: $24.205 millones (+21%)

Los datos reflejan un escenario de consumo heterogéneo, con señales de recuperación en algunos segmentos como los mayoristas, pero con caídas en otros canales clave como supermercados y shoppings.

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