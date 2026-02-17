Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Con el dólar relativamente estable y los bancos ajustando las tasas que ofrecen por depósitos a plazo fijo en pesos, este instrumento volvió a ganar protagonismo entre muchos ahorristas argentinos que buscan rentabilidad sin exponerse a riesgos cambiarios.

Inseguridad. Robo comando en Libertador: amenazaron a una familia y se llevaron una gran cantidad de dinero

Justicia. Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones

La clave está en la tasa nominal anual (TNA) que cada entidad aplique: cuanto más alta, menos dinero hace falta poner para lograr un interés mensual de $200.000. Según los números vigentes, el monto que habría que destinar hoy para obtener ese ingreso ronda entre unos $7 millones y más de $10 millones , según el banco que se elija.

Los bancos más grandes del país pagan tasas más moderadas (en torno al 23–27%), lo que implica aproximarse al tope de ese rango de inversión. En cambio, en entidades que compiten fuertemente por captar depósitos —especialmente aquellas que permiten abrir plazos fijos online sin ser cliente— las tasas superan el 30% anual y el capital necesario baja por debajo de los $8 millones.

Entre las entidades tradicionales, las tasas se distribuyen en niveles más moderados. El Banco Macro ofrece la TNA más alta, con 27%, seguido por el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia con 25%y el Banco Credicoop con 24 por ciento. Más abajo se ubica el ICBC con 23,5%, precedido por el Banco de Galicia, el Banco Santander y el BBVA, con una TNA de 23 por ciento. El mismo porcentaje ofrece el Banco Ciudad.

Con estas tasas, acceder a un interés mensual de $200.000 implica destinar sumas importantes en un plazo fijo. En bancos donde la TNA es menor, como BBVA o Santander, se necesita invertir cerca de 10,3 millones. En aquellas entidades que ofrecen rendimientos anuales cercanos al 27%, el capital necesario disminuye, aunque sigue próximo a los 9 millones de pesos.

La diferencia más marcada aparece en el segmento de bancos que permiten constituir plazos fijos online sin necesidad de ser cliente. Allí, la competencia por captar depósitos empujó las tasas por encima del 30% anual. Banco Bica anuncia una TNA del 33%, mientras que Banco CMF, VOII y Banco de Comercio lideran con una tasa de 33,5 por ciento y Meridian informa una tasa anual de 33,25 por ciento.

Entre los bancos de mayor peso, el Banco de la Nación Argentina sostiene una tasa nominal anual (TNA) de 26%. Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón.

Banco Mariva y Reba proponen tasas de 31% y 32 por ciento respectivamente. Al mismo tiempo, Banco Hipotecario brinda una tasa de 29,5% y Banco de Córdoba 29 por ciento. En el segmento regional, Banco de Corrientes informa una tasa del 27,5%, igual que Banco Dino y otras entidades orientadas a captar fondos fuera del área metropolitana.

La diferencia entre instituciones puede ser de varios millones de pesos para alcanzar ese mismo objetivo de ingresos. Y aunque este tipo de depósito garantiza una renta previsible, su atractivo final dependerá de cómo evolucione la inflación y si las tasas logran acompañar o superar los precios.