"Nos faltó vida": el emotivo mensaje de la mamá de Luz Herrera a 2 años de su desaparición

A dos años de la desaparición de María Luz Herrera en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña , su familia espera que se inicie el juicio contra los dos imputados por femicidio: el novio y su padre. En ese marco, Cecilia Leaño, madre de la joven, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de las redes sociales, Cecilia Leaño, compartió un sentido mensaje al cumplirse dos años de la desaparición de su hija , María Luz Herrera. En un primer momento, la mujer escribió: "Nos faltó vida mi amor para los besos, abrazos y los miles de te amo...nos faltó Vida mi Luz!!!".

Luego, siguió el duro relato expresando: "Sí, mi amor… me enojé, me enojé mucho.Con la vida, con el destino, con todo!!. Porque te fuiste sin avisar, cuando yo todavía tenía tanto amor para darte. Cuando todavía te necesitaba. Se me rompió el corazón de una forma que no se puede explicar. Y no hay día que no te extrañe, que no te nombre en silencio, que no te piense. Todo cambió desde que no estás. Hay un pedazo de mí que se fue con vos".

El mensaje finalizó con unas sentidas palabras: "Nos faltó vida, hijita... Nos faltó tiempo! Pero acá estoy, con tu risa guardada en el alma, con tus recuerdos abrazándome fuerte, con tu nombre latiendo en cada cosa que hago. Aunque no estés en cuerpo...te siento cerca. Porque el amor de una mamá no se muere nunca. Y lo nuestro… lo nuestro va más allá de todo.Nos faltó vida, sí…pero me diste amor para toda la eternidad".

De esta manera, el posteo en la cuenta de Facebook se inundó de comentarios acompañando el pedido de justicia y apoyando a Leaño.

La hipótesis del papá de Luz Herrera

Sebastián Herrera sostuvo días atrás en diálogo con Canal 4 que tiene “la certeza” de lo que pasó. “Hubo una discusión fuerte en la mañana del 29 de septiembre y ella se fue a un hotel. Él la fue a buscar a la noche, volvieron al departamento y la mató. Entre él y el padre desaparecieron el cuerpo de mi hija. No sé si la madre también estuvo involucrada, pero seguro estaba al tanto”, afirmó.

El dolor es cotidiano para la familia. “No puedo dormir más de tres horas seguidas. La sueño mucho y le digo que la amo y la extraño. Cambiaría mi vida por la de ella, daría mi vida para que esté viva”, dijo en otro tramo de la entrevista.

María Luz Herrera, de 26 años, fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre de 2023 en San Salvador de Jujuy. Un mes después se allanaron los domicilios de los imputados Darío y Exequiel Godoy en la provincia de Chaco, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a la joven. Ambos permanecen detenidos, a la espera del inicio del juicio.