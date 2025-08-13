Caso María Luz Herrera: revocaron la prisión domiciliaria a uno de los imputados

La investigación por el femicidio de María Luz Herrera Leaño , joven jujeña desaparecida en septiembre de 2023, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El fiscal a cargo del caso, Gustavo Valero, confirmó que se revocó el beneficio de prisión domiciliaria para Darío Godoy Ojeda, padre del principal acusado, debido a que fue sorprendido fuera del domicilio que había declarado.

Investigación. Caso María Luz Herrera: pedirán una tobillera para uno de los detenidos

Sin festejo. El desgarrador posteo de la mamá de María Luz Herrera en Navidad: "Nada que festejar"

Godoy Ojeda cumplía prisión preventiva en su casa de Villa Ángela, Chaco, por razones de salud. Sin embargo, el 7 de agosto fue visto en la vía pública, violando así las condiciones impuestas por la Justicia. La representante legal de la familia de la víctima, Carolina Aquino, había solicitado que se dejara sin efecto la medida, alegando que no era la primera vez que el imputado desobedecía las restricciones.

"No puede seguir gozando de un recurso que ha violado reiteradamente", afirmó Aquino, quien insistió en que estas conductas afectan el avance del proceso judicial.

maria luz herrera.jpg Se cumplieron 10 meses de la desaparición de María Luz Herrera

Traslado inminente a una comisaría

Según informó el fiscal Valero, la decisión implica que Godoy Ojeda será derivado en las próximas horas a la comisaría de Santa Sylvina, donde permanecerá detenido. Tanto él como su hijo, Darío Ezequiel Godoy Florentín, expareja de María Luz, están imputados en la causa y enfrentan la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

Florentín es señalado como el autor de femicidio, mientras que su padre está acusado como partícipe primario. Ambos permanecen bajo prisión preventiva desde el inicio de la investigación.

La defensa critica la demora en el juicio

Por su parte, el abogado defensor Bruno Romero informó que no apelará la decisión de revocar el arresto domiciliario, aunque cuestionó el tiempo que lleva la causa. "Estamos a un mes de que se cumplan dos años de investigación y parece que todo sigue igual que al principio", señaló.

Romero sostuvo que no hay pruebas firmes contra sus defendidos y que la prolongación del proceso afecta la salud de Godoy padre. "Está preso sin fundamentos sólidos, y eso está desequilibrando la balanza judicial", advirtió.

Fuente: Diario Norte