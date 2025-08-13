miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 13:26
Chaco.

Caso María Luz Herrera: revocaron la prisión domiciliaria a uno de los imputados

La Justicia ordenó que Darío Godoy Ojeda, uno de los imputados por el crimen de la joven oriunda de Jujuy, sea trasladado a una comisaría tras incumplir las condiciones de su arresto domiciliario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
María Luz Herrera.

María Luz Herrera.

La investigación por el femicidio de María Luz Herrera Leaño, joven jujeña desaparecida en septiembre de 2023, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El fiscal a cargo del caso, Gustavo Valero, confirmó que se revocó el beneficio de prisión domiciliaria para Darío Godoy Ojeda, padre del principal acusado, debido a que fue sorprendido fuera del domicilio que había declarado.

"No puede seguir gozando de un recurso que ha violado reiteradamente", afirmó Aquino, quien insistió en que estas conductas afectan el avance del proceso judicial.

maria luz herrera.jpg
Se cumplieron 10 meses de la desaparición de María Luz Herrera

Se cumplieron 10 meses de la desaparición de María Luz Herrera

Traslado inminente a una comisaría

Según informó el fiscal Valero, la decisión implica que Godoy Ojeda será derivado en las próximas horas a la comisaría de Santa Sylvina, donde permanecerá detenido. Tanto él como su hijo, Darío Ezequiel Godoy Florentín, expareja de María Luz, están imputados en la causa y enfrentan la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

Florentín es señalado como el autor de femicidio, mientras que su padre está acusado como partícipe primario. Ambos permanecen bajo prisión preventiva desde el inicio de la investigación.

La defensa critica la demora en el juicio

Por su parte, el abogado defensor Bruno Romero informó que no apelará la decisión de revocar el arresto domiciliario, aunque cuestionó el tiempo que lleva la causa. "Estamos a un mes de que se cumplan dos años de investigación y parece que todo sigue igual que al principio", señaló.

Romero sostuvo que no hay pruebas firmes contra sus defendidos y que la prolongación del proceso afecta la salud de Godoy padre. "Está preso sin fundamentos sólidos, y eso está desequilibrando la balanza judicial", advirtió.

Fuente: Diario Norte

