viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 13:08
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 15 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 15 de agosto con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados - tombola - quiniela (3).jpg
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 15 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Lee además
quiniela de tucuman: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
quiniela de tucuman: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, viernes 15 de agosto

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 8993 - (93 - El Enamorado)

Los números ganadores:

  1. 8993

  2. 2463

  3. 5860

  4. 0103

  5. 6676

  6. 2304

  7. 9709

  8. 5148

  9. 9438

  10. 8789

  11. 4989

  12. 5946

  13. 2746

  14. 5133

  15. 7664

  16. 0363

  17. 9411

  18. 1887

  19. 2908

  20. 3033

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy viernes 8 de agosto

Lo que se lee ahora
El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel