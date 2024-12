El desgarrador posteo de la mamá de María Luz Herrera en Navidad

Cecilia Leaño, madre de Maria Luz Herrera

Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera, dejó un desgarrador mensaje en sus redes sociales en medio de las celebraciones mundiales por Navidad y fin de año y recordó a su hija que desapareció en Sáenz Peña, una localidad de Chaco.

"No hay nada que festejar cuando el alma está rota, cuando el dolor te atraviesa y no te deja vivir, cuando te falta un pichón en tu nido. No hay más nada que festejar", señaló sobre la reciente celebración de la fiesta de Navidad.

"Desde septiembre del 2023 mi alma no tiene paz, mi hija mayor no está, no está la Luz de mi vida. Y la vida sigue para el mundo entero y pones tu mejor sonrisa junto a los platos por preparar porque hay otros hijos que te miran y se miran en vos", se expresó.

Embed También describió que "muchas veces no te dejan llorar, porque mi dolor es el de todos. Nada que festejar, pero sin embargo hay una mesa que armar, regalos que comprar, hijos que abrazar", agregó en el mensaje vía redes sociales. "Nada que festejar cuando creer es lo que menos te importa, cuando tu corazón ya no está en su lugar, nada que festejar", subrayó y agradeció a "la familia, amigos y conocidos que no saben que decirme, si abrazarme o llorar a mi lado, si desearme felicidad cuando saben que en mi alma ya no hay espacio para festejar, si vos no estas mi Luz". La desaparición de María Luz Herrera en Chaco La joven de 26 años fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre del 2023 en San Salvador de Jujuy. Su madre confirmó que perdió contacto con su hija desde el 26 de septiembre, fecha en que su línea se desactivó, sus cuentas de billetera virtual fueron cerradas, al igual que sus cuentas en redes sociales. Un mes después se allanaron los domicilios de Darío Godoy en Villa Ángela y de Exequiel Godoy en Sáenz Peña, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a María Luz, según manifestó de manera espontánea Exequiel Godoy, quién dijo que "hace tiempo no la veía". maria luz herrera.jpg Se cumplieron 10 meses de la desaparición de María Luz Herrera María Luz se encontraba conviviendo con Darío Godoy, en un departamento ubicado en calle 12 y 29. Tanto el novio como su padre son los únicos imputados y detenidos por la desaparición y presunto femicidio de la joven. Darío Godoy Ojeda obtuvo la prisión domiciliaria por un problema de salud y cumple su detención en su casa de Villa Ángela, mientras que su hijo está detenido en La Clotilde.

