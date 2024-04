El desgarrador posteó de la mamá de María Luz Herrera a 7 meses de la desaparición

Cecilia Leaño utilizó sus redes para recordar a la joven que desapareció el 26 de septiembre en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña. "Tesoro de mi alma ya son 7 meses que no sé nada de vos, 7 meses de no parar de pedir que me den respuestas, de enviarte mucha luz dónde sea que estés, 7 meses de mucho dolor, incertidumbre y mucha angustia", posteó.