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18 de abril de 2026 - 08:35
Sociedad.

La historia detrás del saxofonista que llena de música las calles de Jujuy

Nico Muz encontró en el saxo una forma de vida. La historia de quien con un saxo llena de música las calles de Jujuy.

Por  Sofía Gutiérrez
Nico Muz
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Para él, el saxo ya no es solo un instrumento. “Lo siento como una extensión de mi cuerpo”, cuenta en diálogo con TodoJujuy.

Nico Muz (1)

Un vínculo que empezó de chico

La música siempre estuvo presente en su vida. Desde los 7 años tocaba distintos instrumentos: guitarra, batería, teclado, bajo. Pero el saxo llegó más tarde, cuando tenía 16. “El amor por el saxo nace de chico, escuchando ese sonido que es distinto”, recuerda.

Incluso menciona una influencia inesperada: “Veía Los Simpson, cuando Lisa tocaba el saxo, y me llamaba la atención”.

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Lisa Simpson - Saxo

Lisa Simpson - Saxo

El momento que lo cambió todo

Aunque ya tenía recorrido musical, hubo un momento clave que marcó un antes y un después. Fue en los 15 de su hermana, cuando decidió tocarle una canción como regalo sorpresa. “Fue un momento hermoso. Ahí sentí que podía hacer esto en otros lugares, en eventos más grandes”, cuenta.

Esa experiencia le dio confianza y lo empujó a ir por más. El salto a tocar en la calle llegó por necesidad, pero terminó siendo una puerta. “Salí a tocar porque necesitaba plata”, reconoce con sinceridad.

De a poco fue encontrando su estilo, probando canciones y conectando con la gente. “Me di cuenta que a la gente le gusta mucho la cumbia, y empecé a sumar eso al repertorio”, sintetizó sobre el termómetro.

Embed - La visita de Nico Muz a Arriba Jujuy nos dejó así ¡Capísimo!

Cuando la música cambia el día

Más allá de lo económico, lo que más lo moviliza es lo que genera en los demás. “A veces la gente viene mal, con problemas, y se le cambia la cara cuando escucha. Bailan, se acercan, te dicen gracias”, cuenta.

Ese contacto directo con el público es lo que lo empuja a seguir. “Es como una chispa que se enciende en el día de alguien”, aseguró en diálogo con TodoJujuy.

Con el tiempo, el boca en boca empezó a crecer. La gente comenzó a contactarlo para eventos, fiestas y bodas. “Empecé tocando en entradas de novias, temas como Aleluya o canciones emotivas”, relata.

Embed - NICO MUZ YOUTUB

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