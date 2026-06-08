El NOA, entre las regiones con mayor nivel de morosidad del país

La mora en el pago de créditos continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. Según un reciente informe de la consultora Analytica, 5,3 millones de personas presentan atrasos superiores a los 90 días en sus compromisos financieros , una situación que afecta especialmente a las provincias del NOA y que refleja las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus obligaciones económicas.

El relevamiento indica que casi tres de cada diez personas que mantienen algún tipo de financiamiento registran incumplimientos significativos. Sobre un universo de 19,8 millones de deudores, el 26,9% se encuentra en situación irregular , considerando préstamos bancarios, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, cooperativas, mutuales y otros mecanismos de financiamiento.

Aunque la problemática se observa en todo el país, el informe destaca que las provincias del NOA y del NEA presentan los indicadores más elevados de morosidad . Esta situación contrasta con distritos como la Ciudad de Buenos Aires, donde los niveles de incumplimiento son considerablemente menores.

Los especialistas atribuyen estas diferencias a múltiples factores. Entre ellos sobresalen las dificultades para acceder a empleos formales, los menores ingresos promedio de la población y una mayor dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos. En muchas familias del norte argentino, el financiamiento se ha convertido en una herramienta indispensable para cubrir consumos básicos , situación que aumenta el riesgo de incumplimiento cuando los ingresos no acompañan.

Otro aspecto relevante es el crecimiento del financiamiento por fuera de los bancos tradicionales. El informe señala que millones de personas recurren actualmente a billeteras virtuales, empresas financieras, cooperativas y mutuales para obtener crédito. Si bien estas alternativas ampliaron el acceso al financiamiento, también suelen ofrecer condiciones más costosas que las disponibles en el sistema bancario.

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Los datos muestran que quienes se endeudan exclusivamente mediante fintech registran mayores niveles de mora que aquellos que operan únicamente con bancos. La diferencia es aún más marcada en otros tipos de entidades no financieras, donde los porcentajes de incumplimiento alcanzan valores significativamente superiores al promedio general.

La deuda acumulada por las familias argentinas asciende a más de 74 billones de pesos, una cifra que representa alrededor del 6,5% del Producto Bruto Interno. La mayor parte de ese volumen corresponde al sistema bancario, aunque el segmento de las billeteras virtuales y otras entidades alternativas viene ganando participación en los últimos años.

El estudio también revela una fuerte relación entre la edad de los deudores y los niveles de incumplimiento. Los jóvenes de entre 18 y 30 años son el grupo más afectado: cerca de cuatro de cada diez presentan atrasos de más de tres meses en sus obligaciones financieras. A medida que aumenta la edad, la incidencia de la mora disminuye progresivamente.

Para los analistas, este fenómeno está estrechamente vinculado a las dificultades que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Los indicadores de desempleo en las franjas etarias más bajas continúan siendo superiores al promedio nacional, una situación que impacta directamente en la capacidad de pago y en el acceso futuro al crédito.

La situación también varía según el nivel de ingresos. Los contribuyentes de menores recursos exhiben mayores porcentajes de incumplimiento que aquellos ubicados en categorías superiores. Esto evidencia que los sectores con menor capacidad económica son los más expuestos a enfrentar problemas para sostener sus compromisos financieros en un escenario de ingresos ajustados.

En este contexto, los especialistas advierten que el aumento de la morosidad puede transformarse en un obstáculo para la recuperación del crédito y del consumo. A medida que más personas ingresan en situación de incumplimiento, disminuyen sus posibilidades de acceder a nuevos financiamientos, lo que limita tanto las opciones de las familias como la expansión del crédito en la economía.

Para las provincias del NOA, donde los indicadores aparecen entre los más elevados del país, el desafío es aún mayor. Los datos reflejan una combinación de factores económicos y sociales que impactan directamente sobre la capacidad de pago de los hogares y que convierten a la región en una de las más sensibles frente al crecimiento del endeudamiento y la mora.