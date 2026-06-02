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2 de junio de 2026 - 15:01
Jujuy.

Más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas: cuál es la situación en Jujuy

Un estudio nacional reveló que crece el uso del aguinaldo para pagar deudas. Jujeños y una contadora analizaron cómo se vive esta situación y qué priorizan.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El uso del aguinaldo para pagar deudas crece entre los argentinos y también aparece entre las respuestas de jujeños que buscan ordenar cuentas, ahorrar o cubrir gastos pendientes. Según un informe de Focus Market, el 23% de los consultados dijo que destinará ese ingreso extra al pago de deudas.

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Diferentes jujeños y una contadora local, analizaron en Canal 4 la situación actual, antes de cobrar el aguinaldo 2026.

Qué dice el informe de Focus Market

El informe de Focus Market muestra que el pago de deudas ganó peso entre los principales destinos del aguinaldo.

Según el relevamiento, el 23% de los encuestados dijo que usará el aguinaldo para pagar deudas. En segundo lugar aparece la compra de dólares, con el 17,8%, y luego los gastos comerciales, con el 16,2%.

El dato marca un cambio fuerte respecto al año anterior. En 2025, el pago de deudas representaba el 9%, mientras que en 2026 subió al 23%.

PLACA 1

Para qué usan el aguinaldo los jujeños

En Jujuy, las respuestas muestran distintas prioridades a la hora de usar el aguinaldo. Algunos consultados señalaron que intentan destinar una parte al ahorro, aunque reconocen que no siempre alcanza.

“Se hace lo que se puede”, expresó una persona consultada.

Otros indicaron que el dinero se va principalmente en impuestos y deudas. También hubo quienes remarcaron que, si queda margen, buscan darse algún gusto.

Antes con el aguinaldo se iba uno de viaje, ahora no es tan así, señaló otra persona. Antes con el aguinaldo se iba uno de viaje, ahora no es tan así, señaló otra persona.

En la misma línea, una de las respuestas reflejó el peso de las obligaciones económicas: “Todo es deudas, hasta se saca créditos para pagar”.

Embed - ENCUESTA: ¿PARA QUÉ USAN EL AGUINALDO LOS JUJEÑOS?

La explicación de la contadora

La contadora Constanza Amerise analizó el contexto y señaló que se trata de un fenómeno particular, con el valor del dólar estable y salarios estancados. “Es un fenómeno raro, está planchado el valor del dólar”, explicó.

Amerise sostuvo que lo recomendable es "organizar el dinero al momento de cobrar". Primero separar una parte para ahorro y luego avanzar con los gastos. En caso de quedar un remanente, indicó que "muchas personas optan por ahorrar en dólares para cubrirse de la inflación".

Qué conviene pagar primero

La contadora explicó que muchas personas dejan para el final el pago de impuestos, ya que si bien generan intereses, suelen ser menores que los de otras deudas.

Según Amerise, los compromisos más importantes para ponerse al día son las tarjetas, créditos o deudas con billeteras virtuales, porque los intereses pueden ser más altos.

“No miden los intereses y si tienen la posibilidad de ponerse al día con las tarjetas o los créditos es necesario hacerlo, porque estos préstamos son mayores”, señaló.

PLACA 4

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