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16 de julio de 2026 - 13:11
Jujuy.

Emanero llega a Jujuy: dónde comprar las entradas y cuáles son los valores

El artista se presentará el 8 de agosto en el Centro Cultural Martín Fierro. Ya se pueden adquirir las entradas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Emanero

Emanero llegará a Jujuy el próximo 8 de agosto con un show que se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro. El artista incluirá a la provincia dentro de su agenda de presentaciones previstas para 2026.

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Las entradas ya se encuentran disponibles para quienes quieran asistir al espectáculo.

Dónde comprar las entradas para Emanero en Jujuy

Los tickets para el show pueden adquirirse a través de norteticket.com -hacer click aquí-. El evento se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro.

Valores de las entradas

Los precios de las entradas son los siguientes:

  • Platea VIP: $100.000.
  • Pullman: $85.000.

Los valores no incluyen service charge.

La agenda de Emanero en 2026

Además de su presentación en Jujuy, Emanero tiene previstas otras fechas durante 2026:

  • 1 de agosto: Neuquén.
  • 8 de agosto: Jujuy.
  • 15 de agosto: Uruguay.
  • 17 de agosto: Santa Fe.
  • 4 de septiembre: Barcelona, España.

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