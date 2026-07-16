Emanero llega a Jujuy: dónde comprar las entradas y cuáles son los valores

Emanero llegará a Jujuy el próximo 8 de agosto con un show que se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro. El artista incluirá a la provincia dentro de su agenda de presentaciones previstas para 2026.

Las entradas ya se encuentran disponibles para quienes quieran asistir al espectáculo.

Dónde comprar las entradas para Emanero en Jujuy Los tickets para el show pueden adquirirse a través de norteticket.com -hacer click aquí-. El evento se realizará en el Centro Cultural Martín Fierro.

Valores de las entradas Los precios de las entradas son los siguientes:

Platea VIP: $100.000.

$100.000. Pullman: $85.000. Los valores no incluyen service charge. La agenda de Emanero en 2026 Además de su presentación en Jujuy, Emanero tiene previstas otras fechas durante 2026: 1 de agosto: Neuquén.

Neuquén. 8 de agosto: Jujuy.

Jujuy. 15 de agosto: Uruguay.

Uruguay. 17 de agosto: Santa Fe.

Santa Fe. 4 de septiembre: Barcelona, España.

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