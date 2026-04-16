La emocionante historia del jujeño no vidente que cumplió su sueño de conocer la Bombonera con su familia

Guillermo García, un jujeño que padece retinopatía o retinosis pigmentaría , una enfermedad visual que apenas le permite ver el 3% de cada ojo, cumplió uno de los sueños más importantes de su vida: conocer la Bombonera . El viaje fue posible gracias a sus hijos, que decidieron sorprenderlo y acompañarlo en una experiencia que terminó conmoviendo a miles de personas, luego de que la historia se hiciera viral a través de un video publicado por el periodista de TyC Sports Tato Aguilera.

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La emoción de ese momento también atravesó a toda la familia. Alfonsina, una de sus hijas, habló con TodoJujuy.com y contó cómo vivieron ese día inolvidable. “Fue un día muy emocionante para todos. No puedo creer cómo llegó a muchas personas con comentarios re lindos. Él muy feliz. Yo estoy feliz por cumplirle el sueño a mi viejo, que era poder conocer la Bombonera”, expresó.

Desde muy chico, Guillermo es hincha de Boca y transmitió esa pasión a todos sus hijos. Según contó Alfonsina, siempre había tenido el deseo de conocer la Bombonera, aunque nunca había podido concretarlo.

“Desde que es muy chico es fanático de Boca, nos hizo muy bosteros a todos sus hijos. Su sueño era conocer la Bombonera, nunca tuvo la posibilidad, es muy difícil poder acceder”, relató. Con el paso del tiempo, esa idea fue tomando forma en la familia. Alfonsina aseguró que siempre tuvo en mente que, cuando pudiera, le iba a cumplir ese deseo. Finalmente, ese momento llegó.

“Siempre dije que cuando pueda le iba a cumplir su sueño y llegó el momento. Charlando con mi novio decidimos hacerle un buen regalo para devolverle todo lo que él nos da”, contó.

La sorpresa fue preparada para su cumpleaños. Le escribieron una carta donde le anunciaron el viaje, y la reacción fue inmediata. “Le hicimos una carta para su cumpleaños donde le contamos, en ese momento ya empezó con el llanto”, recordó.

Embed - La historia del jujeño no vidente que cumplió su sueño de conocer la Bombonera con su familia

El viaje soñado y una experiencia completa en La Boca

Después de sacar los pasajes y pedir permiso en sus trabajos, la familia emprendió el viaje a Buenos Aires con la idea de que Guillermo pudiera vivir la experiencia completa, no solo dentro del estadio, sino también todo lo que rodea a un día de partido en La Boca. Del viaje formaron parte Guillermo, Alfonsina (su hija) y Federico (novio de Alfonsina).

Antes del encuentro entre el Xeneize ante Barcelona por Copa Libertadores, compartieron un asado, hicieron la previa en el barrio y recorrieron la zona. En ese marco, también apareció otra ilusión: conocer a Tato Aguilera. Según relató Alfonsina, se lo cruzaron, le contaron la historia y el periodista se emocionó. Fue entonces cuando decidió grabar un video y compartirlo en sus redes sociales, donde el caso rápidamente se volvió viral.

Guillermo García en la bombonera (2)

La emoción de sentir latir la Bombonera

Más que ver el estadio, Guillermo quería sentir lo que significa estar ahí. Su enfermedad visual lo acompaña desde chico y con el paso del tiempo fue avanzando.

Para disfrutar el partido de la mejor manera posible, Guillermo llevó larga vista para intentar ver un poco a la hinchada y también auriculares para seguir por radio el relato del encuentro. La emoción, sin embargo, apareció desde el primer instante.

“Desde que entramos a la Bombonera se rió, lloró, y así sucesivamente”, resumió Alfonsina.

Guillermo y su hija Alfonsina García

La historia de superación de Guillermo García

A pesar de esa dificultad, Guillermo desarrolla su vida con enorme autonomía. Su hija destacó que muchas personas ni siquiera imaginan su condición al verlo desenvolverse cotidianamente.

“Si no lo conocen o no saben de su enfermedad no pueden creer cómo se maneja en la vida, hace todo solo, es no vidente pero parece que es alguien que ve, es muy inteligente, es abogado, trabaja en Tribunales con una computadora especial”, contó.

También explicó que su enfermedad no tiene cura y que no puede ser operado.