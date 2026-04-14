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14 de abril de 2026 - 22:57
Deportes.

Boca Juniors goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

Con este triunfo, el Xeneize suma su segunda victoria consecutiva en el Grupo D y llega con impulso al Superclásico.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El entrenador Claudio Úbeda presentó un planteo que priorizó solidez en la zona media y juego por las bandas. A los 12 minutos el partido sufrió un golpe para Boca: Agustín Marchesín debió salir lesionado y Leandro Brey ingresó en su lugar, una sustitución que no alteró la estabilidad del equipo.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos: Lautaro Blanco metió un centro medido y Lautaro Di Lollo apareció en el segundo palo para cabecear junto al palo izquierdo y poner el 1-0. La acción reflejó la apuesta xeneize por explotar las pelotas detenidas y los centros al área rival.

En el segundo tiempo, Boca mantuvo el control del encuentro y buscó ampliar la diferencia. A los 81 minutos, nuevamente tras un centro de Blanco, Santiago Ascacíbar se elevó dentro del área y con un cabezazo por el sector derecho estampó el 2-0 definitivo. El tanto cerró una noche de eficacia aérea y mostró a un equipo efectivo en las dos áreas.3

Con el triunfo, Boca suma 6 puntos en el Grupo D tras la victoria anterior 2-1 sobre Universidad Católica en Chile, y se afianza como líder. Más allá del resultado, el cuerpo técnico deberá evaluar el estado físico de Marchesín y confirmar si Brey continuará como titular para los próximos compromisos.

Cuando el partido terminaba, en tiempo de descuento, Ander Herrera selló el 3-0 ante Barcelona de Ecuador con un gran tiro esquinado desde afuera del área.

La Bombonera volvió a demostrar su peso en torneos continentales: ambiente caliente, apoyo permanente y transmisión de confianza al plantel. Ahora la mira está puesta en el Superclásico: Boca visitará a River el domingo a las 17 en el Monumental, un duelo que llega con el ánimo alto y la exigencia máxima.

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