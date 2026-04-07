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7 de abril de 2026 - 23:40
Deportes.

Boca Juniors le ganó por 2 a 1 a Universidad Católica de Chile en su debut en la Copa Libertadores

Boca le ganó por 2 a 1 en su debut en la Copa Libertadores a Universidad de Chile de visitante. Los goles fueron de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Boca Juniors le ganó por 2 a 1 a Universidad de Chile en su debut en la Copa Libertadores

Boca Juniors le ganó por 2 a 1 a Universidad de Chile en su debut en la Copa Libertadores

Boca Juniors comenzó su camino en la Copa Libertadores con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad de Chile, en un partido que mostró contundencia en momentos clave y algunas dudas sobre el cierre.

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Paredes abrió el camino

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, comenzó mejor el encuentro y logró ponerse en ventaja en el inicio gracias a un remate desde fuera del área de Leandro Paredes, que sorprendió al arquero rival y marcó el 1-0.

El gol le permitió a Boca manejar el ritmo del partido durante la primera mitad, mostrando solidez y control del juego.

Bareiro amplió la ventaja

En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. Adam Bareiro apareció para convertir el segundo tanto y estirar la diferencia, lo que parecía encaminar una victoria sin sobresaltos.

Reacción chilena y final con suspenso

Sin embargo, el conjunto local reaccionó en el tramo final del partido. Juan Díaz descontó a falta de quince minutos y le puso dramatismo al cierre. Pese a la presión de Universidad Católica, Boca resistió y se quedó con un triunfo clave en su estreno.

Boca llega en racha y con la mira en el clásico

Con esta victoria, Boca alcanzó su tercer triunfo consecutivo, tras sus éxitos frente a Instituto y Talleres en el ámbito local, lo que le permite llegar en buena forma al próximo compromiso.

El Xeneize afrontará este sábado desde las 19:30 un duelo importante ante Independiente en La Bombonera, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Próximos compromisos de Boca

El calendario inmediato del equipo de Úbeda será exigente, con partidos clave en distintas competencias:

  • Sábado 11 de abril a las 19:30hs: enfrentará a Independiente por el Torneo Apertura.
  • Martes 14 de abril a las 21:30: recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.
  • Domingo 19 de abril a las 17hs: visitará a River Plate en el estadio Monumental.

Boca buscará sostener su buen momento y consolidarse tanto en el plano local como en el internacional.

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