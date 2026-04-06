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6 de abril de 2026 - 12:19
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Boca Juniors ante Universidad Católica por Copa Libertadores: día y horario

El equipo argentino enfrentará a los Cruzados en la primera fecha del Grupo D del torneo continental. Conocé horarios, TV, y posibles alineaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores.

Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores.

Boca Juniors iniciará su camino hacia la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile este martes a las 21.30 en el Claro Arena. Con su formación titular y tras acumular dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda intentará quedarse con los tres puntos frente a un rival conocido por su potente ofensiva.

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Todos los detalles del encuentro, que estará bajo la conducción del árbitro uruguayo Gustavo Tejera. El Xeneize llega al partido tras encadenar dos victorias seguidas en el Torneo Apertura —2-0 contra Instituto y 0-1 ante Talleres— que lo impulsaron en las posiciones de ambas tablas.

El Xeneize visitará a los Cruzados por la primera jornada del Grupo D del certamen más prestigioso del continente.

Hoy se ubica tercero en la Zona A y sexto en la tabla anual con 20 unidades. Tras dos años sin competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores —ya que en 2024 disputó la Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la Fase 2 ante Alianza Lima—, volverá a escena en el principal torneo continental.

Tras semanas de negociaciones y disputas, finalmente se permitirá la presencia de hinchas de ambos clubes en el estadio de última generación situado en la Comuna de Las Condes. Aunque Catalina San Martín, alcaldesa, y Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, se oponían a que ingresaran hinchas argentinos por considerar el encuentro “de alto riesgo”, CONMEBOL ordenó que se asignaran 2.000 entradas a Boca, y el club chileno tuvo que cumplir con la disposición.

Boca Juniors vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026.

En cuanto a la formación, Claudio Úbeda planea conservar la columna vertebral del equipo que mostró un gran salto en rendimiento tras la aparición de Tomás Aranda y la incorporación de Adam Bareiro. Aunque el jueves pasado en Córdoba realizó cambios en toda la línea defensiva y Marco Pellegrino destacó entre los jugadores, Ayrton Costa y el resto de los defensores habituales volverán a ser titulares en el duelo frente a Chile.

Por su lado, Universidad Católica llega entonado tras vencer por 6 a 1 a Palestino el jueves pasado, y debuta en la Copa Libertadores con buenas sensaciones. El equipo chileno no participa del torneo continental desde 2022, cuando quedó eliminado en la fase de grupos.

En el campeonato local, ocupa el tercer puesto con 14 unidades en ocho encuentros, pero es el segundo equipo con más goles, solo detrás de Limache. Los argentinos Fernando Zampedri (11) y Justo Giani (5) aportaron 16 de los 19 tantos del conjunto.

Universidad Católica, rival de Boca.

Previo al encuentro, Daniel Garnero, entrenador argentino de Universidad Católica, conversó en exclusiva con TyC Sports y se mostró respetuoso con la magnitud de Boca. “Es un equipo grande, con mucha convocatoria. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados para afrontar este tipo de compromisos”, expresó.

Además, agregó: “Nos venimos preparando desde hace un tiempo y llegó el momento, tanto que había que esperar, tenemos ahí a la Copa. Enfrentar a los grandes del continente es una muy buena medida para nosotros y vamos a asumirlo con ese compromiso y con esas ganas”.

En relación con la formación, se prevén pocos cambios respecto al equipo que vapuleó a Palestino en el Claro Arena. Sin embargo, podría reincorporarse al once titular el veterano Gary Medel, quien finalizó en enero del año pasado su segundo paso por Boca antes de retornar al club chileno.

La posible formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores.

La posible formación de Boca y Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

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