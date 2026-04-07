EN VIVO: Victoria parcial de Boca Juniors sobre U. Católica en el estadio Claro Arena

Juan Ignacio Díaz logró descontar para los locales en el minuto 82. Con goles de Leandro Paredes (15' 1T) y Adam Bareiro (19' 2T), la visita supera a U.Católica por 2 a 1.
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Juan Ignacio Díaz logró descontar para los locales en el minuto 82. Con goles de Leandro Paredes (15' 1T) y Adam Bareiro (19' 2T), la visita supera a U.Católica por 2 a 1.
El árbitro Gustavo Tejera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Daniel Garnero apostó por una formación 4-5-1 con Vicente Bernedo bajo los tres palos; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la zaga; Jhojan Valencia, Clemente Montes, Gary Medel, Cristian Cuevas y Justo Giani en el medio; y Fernando Zampedri como atacante.
Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda planteó un esquema táctico 4-4-2 con Leandro Brey en la portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en la línea defensiva; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda en el mediocampo; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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