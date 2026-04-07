Tolima se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 1 del grupo B

Desde las 23:00 (hora Argentina), Tolima y Universitario se enfrentan hoy por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio Manuel Murillo Toro.
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Desde las 23:00 (hora Argentina), Tolima y Universitario se enfrentan hoy por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio Manuel Murillo Toro.
Tolima busca levantarse de su derrota ante O'Higgins en el Manuel Murillo Toro.
En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1983, y finalizó en un empate 1-1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilton Pereira Sampaio.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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