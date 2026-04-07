EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores
Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.
Juan Benítez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Formación de Barcelona hoy
César Farías se plantó con una alineación 5-3-2 con el arquero José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla como defensores; Milton Céliz, Matías Lugo y Jhonny Quiñónez como centrocampistas; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto como delanteros.
Formación de Cruzeiro hoy
Por su parte, el entrenador Artur Jorge dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Matheus Cunha defendiendo el arco; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno como zagueros; Christian, Lucas Silva y Gérson en el centro del campo; y con Keny Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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