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7 de abril de 2026 - 21:27
Copa Libertadores

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Barcelona vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Cruzeiro de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Barcelona (52%) VS Cruzeiro (48%)
  • Tiros al arco: Barcelona (2) VS Cruzeiro (2)
  • Fouls cometidos: Barcelona (2) VS Cruzeiro (1)
  • Pases Correctos: Barcelona (77) VS Cruzeiro (79)
  • Pases Incorrectos: Barcelona (16) VS Cruzeiro (21)
  • Recuperaciones: Barcelona (2) VS Cruzeiro (2)
  • Tiros Libres: Barcelona (1) VS Cruzeiro (1)

La previa del encuentro entre Barcelona y Cruzeiro por Copa Libertadores 2026 :

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Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.

Juan Benítez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Barcelona hoy

César Farías se plantó con una alineación 5-3-2 con el arquero José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla como defensores; Milton Céliz, Matías Lugo y Jhonny Quiñónez como centrocampistas; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto como delanteros.

Formación de Cruzeiro hoy

Por su parte, el entrenador Artur Jorge dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Matheus Cunha defendiendo el arco; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno como zagueros; Christian, Lucas Silva y Gérson en el centro del campo; y con Keny Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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