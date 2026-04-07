martes 07 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de abril de 2026 - 20:18
Copa Libertadores

EN VIVO: Dep. La Guaira y Fluminense empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. La Guaira vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Coloso de Los Chaguaramos.

Lee además
en vivo: independiente riv. (m) es superior a bolivar y lo vence por 1-0

EN VIVO: Independiente Riv. (M) es superior a Bolívar y lo vence por 1-0
por la fecha 1 del grupo h se enfrentaran rosario central e independiente del valle

Por la fecha 1 del grupo H se enfrentarán Rosario Central e Independiente del Valle

Las estadísticas del encuentro entre Dep. La Guaira y Fluminense de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Dep. La Guaira (59%) VS Fluminense (41%)
  • Tiros al arco: Dep. La Guaira (2) VS Fluminense (10)
  • Fouls cometidos: Dep. La Guaira (4) VS Fluminense (5)
  • Pases Correctos: Dep. La Guaira (155) VS Fluminense (256)
  • Pases Incorrectos: Dep. La Guaira (32) VS Fluminense (37)
  • Recuperaciones: Dep. La Guaira (4) VS Fluminense (1)
  • Tiros Libres: Dep. La Guaira (1) VS Fluminense (0)

El árbitro designado para el encuentro fue José Burgos.

Formación de Dep. La Guaira hoy

El equipo dirigido por Héctor Bidoglio plantea su juego con una formación 4-3-3 con Cristopher Varela en el arco; Luis Peña, Carlos Rivero, Diego Osío y Jorge Gutiérrez en defensa; Rommell Ibarra, Jose Correa y Juan Perdomo en el medio; y Franco Cáceres, José Meza y Flabián Londoño en la delantera.

Formación de Fluminense hoy

Por su parte, los conducidos por Luis Zubeldía se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fábio defendiendo la portería; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes, Renê en la zaga; Hércules, Mattheus Martinelli y Luciano Acosta en el centro del campo; y con Agustín Canobbio, John Kennedy y Jefferson Savarino en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Independiente Riv. (M) es superior a Bolívar y lo vence por 1-0

Por la fecha 1 del grupo H se enfrentarán Rosario Central e Independiente del Valle

UCV recibirá a Libertad por la fecha 1 del grupo H

Always Ready se enfrenta ante la visita Liga de Quito por la fecha 1 del grupo G

Lanús se enfrentará a Mirassol por la fecha 1 del grupo G

Lo que se lee ahora
jujuy tiene la primera escuela de futbol para personas con autismo del pais video
Deporte.

Jujuy tiene la primera escuela de fútbol para personas con autismo del país

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Chikungunyaen Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Chikungunya en Jujuy: confirmaron 33 casos y mantienen 14 sospechosos

Fatalidad en Perico.
Policiales.

Hallaron el cuerpo de un hombre que era buscado en Perico

Hay cosas que no cierran: el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio video
Jujuy.

"Hay cosas que no cierran": el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio

Club Atlético Miraflores (foto archivo).
Deportes.

El gran gesto de Vélez con un club jujeño que comparte sus colores y fue fundado por un hincha del Fortín

Carroceros de la EET de Palpalá. video
Jujuy.

La EET de Palpalá junta fondos para una carroza que podría superar los $40 millones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel