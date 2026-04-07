Bolívar no pudo con Independiente Riv. (M) y perdió por un gol en contra

Indep.Mza. consiguió un triunfo en casa al derrotar con un gol a Bolívar este martes, en el marco de la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores. El arquero Carlos Lampe cometió un error que le costó a su equipo al anotar un gol en contra al minuto 1 del primer tiempo. A pesar de sus intentos, Bolívar no pudo revertir el marcador y Independiente Riv. (M) fue el ganador.
El conjunto de Alfredo Berti generó peligro con un disparo de Alex Arce, a los 20 minutos de la primera etapa, que terminó impactando en uno de los palos.
Bolívar no consiguió dar sentido a su posesión (63% de promedio) y asumir el protagonismo del partido para obtener una victoria.
El mejor jugador del partido fue Sheyko Studer. El defensa de Independiente Riv. (M) tuvo un buen nivel por quitar 6 balones.
Sebastián Villa fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Independiente Riv. (M) fue preciso con 22 pases efectivos, robó 4 pelotas y buscó 4 veces el arco contrario.
El defensor Jesús Sagredo del Bolívar humilló a su marca tirándole un estupendo caño al comienzo de la segunda etapa.
El técnico de Indep.Mza., Alfredo Berti, propuso una formación 5-4-1 con Nicolás Bolcato en el arco; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Fabrizio Sartori, José Florentín, Matías Fernandez y Sebastián Villa en el medio; y Alex Arce en el ataque.
Por su parte, el equipo de Flavio Robatto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo en defensa; Leonel Justiniano, Robson Tome, Brian Oyola, Christian Alemán y Dorny Romero en la mitad de cancha; y Martín Cauteruccio en la delantera.
José Cabero Rebolledo fue el árbitro que dirigió el partido en el Mundialista de Mendoza.
El próximo partido de Indep.Mza. en el campeonato será como visitante ante Fluminense, mientras que Bolívar recibirá a Dep. La Guaira.
Cambios en Independiente Riv. (M)
- 66' 2T - Salió Leonard Costa por Tomas Bottari
- 72' 2T - Salieron Alex Arce por Rodrigo Atencio y Matías Fernandez por Gonzalo Ríos
- 89' 2T - Salieron Fabrizio Sartori por Juan Bautista Dadín y José Florentín por Leonel Bucca
Amonestado en Independiente Riv. (M):
- 21' 1T Matías Fernandez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Bolívar
- 60' 2T - Salió Brian Oyola por Patricio Rodríguez
- 61' 2T - Salió Christian Alemán por Carlos Melgar
- 73' 2T - Salió Martín Cauteruccio por Ervin Vaca
- 84' 2T - Salió Robson Tome por Erwin Saavedra
Expulsado en Bolívar:
- 26' 2T José Sagredo (Roja directa)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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