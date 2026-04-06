El gran gesto de Vélez con un club jujeño que comparte sus colores y fue fundado por un hincha del Fortín

La semana pasada, Leandro Segundo, presidente de Miraflores, viajó a Buenos Aires y mantuvo un encuentro con dirigentes del club de Villa Luro. Allí recibió indumentaria para fútbol y básquet, recorrió las instalaciones de Vélez y avanzó en conversaciones para impulsar proyectos a mediano y largo plazo.
Un club humilde, una historia centenaria y una camiseta con identidad
En una entrevista con TodoJujuy.com, Leandro Segundo contó que el club Miraflores fue fundado en 1915 en una localidad humilde. También recordó que la institución estuvo abandonada durante 30 años.
“Siempre digo que soy el presidente de un club sin techo”, expresó, al describir la realidad con la que conviven todos los días. A pesar de eso, destacó que siguen trabajando para reactivar la vida deportiva del lugar.
Segundo explicó además por qué Miraflores viste los colores de Vélez desde hace más de un siglo. “El club fue fundado por un hincha de Vélez, por eso lleva la camiseta blanco con la V celeste”, relató.
El viaje a Buenos Aires y el apoyo de Vélez
El vínculo se pudo concretar a través de Federico Vieytes, quien vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colabora con Miraflores desde el año pasado y también viene acompañando a clubes del ramal desde hace varios años.
Durante la visita, Segundo participó de una reunión con integrantes de la dirigencia de Vélez, entre ellos el coordinador de básquet y el vicepresidente segundo de la institución.
“Nos recibieron de 10”, resumió el presidente de Miraflores. Y agregó que poder mostrar el trabajo que realizan en condiciones tan limitadas fue una experiencia movilizante.
“Es tan humilde, tan precario, y llegar allá a Buenos Aires, ver todo lo que es Vélez, fue quedar con la boca abierta”, dijo.
Según relató, tras conocer la situación de Miraflores, desde Vélez decidieron colaborar con indumentaria y dejar encaminadas futuras acciones conjuntas. “Ellos se decidieron por ayudarnos. En un futuro vamos a estar coordinando nuevos proyectos”, señaló.
Un impulso para toda la comunidad
Para el presidente del club jujeño, esta ayuda va más allá de lo deportivo. La ve como una oportunidad para fortalecer a una institución que estuvo al borde de desaparecer y que hoy intenta volver a ser un espacio de contención para chicos y jóvenes.
“Ojalá se dé todo lo que se habló, porque es un bien para la comunidad y para Jujuy también”, afirmó. Y cerró con una imagen que resume el momento que vive Miraflores: un club que estuvo desaparecido durante años y que ahora busca reflotar con esfuerzo, identidad y nuevas oportunidades.