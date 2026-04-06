UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

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El árbitro designado para el encuentro es Flavio Rodrigues De Souza.

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