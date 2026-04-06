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6 de abril de 2026 - 07:10
Copa Libertadores

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo UCV vs Libertad, que se enfrentarán en el Coloso de Los Chaguaramos el próximo jueves 9 de abril a las 19:00 (hora Argentina). Flavio Rodrigues De Souza será el árbitro del partido.

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

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El árbitro designado para el encuentro es Flavio Rodrigues De Souza.


Fechas y rivales de UCV en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 2: vs Independiente del Valle: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 2: vs Rosario Central: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Independiente del Valle: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario UCV y Libertad, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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