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6 de abril de 2026 - 09:07
Tiempo.

Semana de ciclón en la Argentina con lluvias y fuertes vientos: qué pasará en Jujuy

Meteored anuncia que desde el lunes al miércoles ingresará un ciclón en la Argentina con lluvias y fuertes vientos. Conocé el pronóstico para Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ingresa un ciclón en Argentina
Ingresa un ciclón en Argentina

Después de un fin de semana largo agradable, el domingo comenzó a presentar inestabilidad en distintos puntos del país, incluida la provincia de Jujuy. En ese marco, Meteored anticipó que desde este lunes ingresará un ciclón a la Argentina, con lluvias intensas de hasta 200 milímetros y ráfagas de más de 70 kilómetros por hora.

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Lunes y martes, los días clave por el ingreso de un ciclón en Argentina

El lunes 6 de abril se espera el ingreso de una ciclogénesis, un proceso de formación de un centro de bajas presiones que suele ser disparador de eventos de mal tiempo y que alcanzará su madurez sobre el este del país entre el lunes y el martes.

Este fenómeno traerá lluvias que avanzarán desde el norte y el oeste, con mayor concentración sobre el centro y sur del Litoral durante el lunes, y sobre el norte bonaerense, incluido el AMBA, entre la noche del lunes y la mañana del martes.

ciclogénesis - tiempo (1)

Para el martes, la parte trasera del ciclón extratropical ya maduro también afectará la costa este y el noreste bonaerense, con precipitaciones de importancia. Tanto el modelo ECMWF como el GFS coinciden en más de 50 milímetros de precipitación acumulada en dos días para Buenos Aires, y entre 150 y 240 milímetros en sectores de Entre Ríos, Santa Fe y el nordeste bonaerense.

En ese sentido, los especialistas indicaron que el ciclón extratropical traerá ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, que se intensificarán el martes hacia el final del día, cuando el viento gire definitivamente al sur. Para la navegación fluvial y las actividades costeras, este escenario requiere precaución, ya que sobre el estuario del Río de la Plata y zonas costeras las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora.

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Miércoles a viernes: el tiempo se pone otoñal

Una vez superado el episodio ciclónico, un frente frío empujará este sistema de mal tiempo hacia el norte, tras lo cual la región central comenzará a recuperar estabilidad desde el miércoles 8 de abril.

De este modo, la semana comenzará con una gran amplitud térmica, alertas activas, un ciclón en desarrollo y un otoño que empezará a instalarse definitivamente en el centro del país.

tormentas

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Si bien por el momento no rige alerta amarilla por tormentas para la provincia de Jujuy, se espera una semana con bajas temperaturas que no superarán los 21°C.

Para el lunes 6 de abril, la máxima prevista rondaría los 18°C, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles a partir del mediodía.

Durante el resto de la semana también se esperan precipitaciones y temperaturas bajas, con máximas que apenas se aproximarían a los 19°C y 21°C. Asimismo, en la mayoría de las jornadas el cielo se presentará parcialmente nublado, con nubes y claros.

Cómo avanza la tormenta en Jujuy

Embed - AVANCE DE LA TORMENTA EN JUJUY

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