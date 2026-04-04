ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

El gremio docente ADEP anunció un paro por 48 horas que se llevará a cabo el lunes 6 y martes 7 de abril. La medida incluirá la no asistencia a los lugares de trabajo y una movilización en distintos puntos del territorio.

adep marcha.jpg Medida definida en asamblea La decisión fue adoptada de manera colectiva en asambleas docentes, a partir de los mandatos de instituciones educativas de toda la provincia. Según informaron, la convocatoria busca unificar los reclamos del sector y visibilizar la situación actual que atraviesan los trabajadores de la educación.

Reclamos salariales y laborales Entre los principales puntos, los docentes exigen una recomposición salarial que contemple la situación económica actual. Señalan que el incremento del 4% no resulta suficiente y solicitan un aumento del 50%, además de la equiparación salarial en los distintos cargos.

También reclaman la implementación de abonos de transporte en toda la provincia, la entrega de cargos de actividades prácticas e informática, y el cumplimiento del régimen que permite a docentes de grado acceder a cargos en diferentes localidades.

Modalidad de la protesta El paro se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo durante ambas jornadas y contará con movilizaciones. Desde el sector convocante indicaron que la medida apunta a lograr respuestas concretas a sus demandas y a visibilizar la situación del sistema educativo provincial. La convocatoria se enmarca en un contexto de reclamos sostenidos por parte de los docentes, quienes buscan mejoras en sus condiciones laborales y salariales.

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