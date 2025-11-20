ADEP realiza paro docente este jueves en Jujuy

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) realiza hoy un paro en rechazo al aumento salarial informado en la paritaria de esta semana . El gremio sostiene que la oferta no cubre la caída del poder adquisitivo y reclama una respuesta más amplia.

En el comunicado, ADEP señaló: “Hoy alzamos la voz y paramos”. La organización apunta al impacto del bono extraordinario y del incremento salarial, que considera insuficiente.

En la reunión paritaria se informó que el bono de fin de año tendrá dos montos . Los estatales con salarios de hasta $1.400.000 recibirán $300.000. El pago se hará en dos partes, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes perciben más de ese ingreso, el bono será de $200.000. También se pagará en dos tramos entre diciembre y enero.

Los gremios habían pedido un bono de $2 millones y remarcaron que la propuesta oficial queda lejos de ese planteo.

Sin clases Paro docente en Jujuy.

Reclamos por el 2,5% de incremento salarial

ADEP también cuestiona la suba del 2,5% para el sector docente. El Gobierno indicó que ese porcentaje generará un extra de unos $380.000 para quienes tienen salarios más bajos.

La organización afirma que ese monto no refleja la realidad económica de los trabajadores. El gremio insiste en que la pérdida salarial se siente en forma directa dentro de las escuelas de la provincia.

Paro de CEDEMS

El clima de tensión se sumó al paro del CEDEMS realizado ayer. El sindicato acompañó la jornada con una movilización en el centro capitalino. Las acciones gremiales muestran un cierre de año marcado por reclamos y pedidos de una revisión salarial urgente.

Los docentes observan la situación con preocupación y remarcan que la falta de una respuesta sólida afecta al trabajo en las aulas y al funcionamiento del sistema educativo.