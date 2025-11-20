jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 08:17
Reclamos

ADEP realiza paro docente este jueves en Jujuy

ADEP impulsa una medida de fuerza este jueves y reclama una mejora real ante el bono de fin de año y la suba del 2,5%.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Hoy hay paro de ADEP.

Hoy hay paro de ADEP.

En el comunicado, ADEP señaló: “Hoy alzamos la voz y paramos”. La organización apunta al impacto del bono extraordinario y del incremento salarial, que considera insuficiente.

Detalles del bono extraordinario

En la reunión paritaria se informó que el bono de fin de año tendrá dos montos. Los estatales con salarios de hasta $1.400.000 recibirán $300.000. El pago se hará en dos partes, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes perciben más de ese ingreso, el bono será de $200.000. También se pagará en dos tramos entre diciembre y enero.

Los gremios habían pedido un bono de $2 millones y remarcaron que la propuesta oficial queda lejos de ese planteo.

Sin clases
Paro docente en Jujuy.

Paro docente en Jujuy.

Reclamos por el 2,5% de incremento salarial

ADEP también cuestiona la suba del 2,5% para el sector docente. El Gobierno indicó que ese porcentaje generará un extra de unos $380.000 para quienes tienen salarios más bajos.

La organización afirma que ese monto no refleja la realidad económica de los trabajadores. El gremio insiste en que la pérdida salarial se siente en forma directa dentro de las escuelas de la provincia.

Paro de CEDEMS

El clima de tensión se sumó al paro del CEDEMS realizado ayer. El sindicato acompañó la jornada con una movilización en el centro capitalino. Las acciones gremiales muestran un cierre de año marcado por reclamos y pedidos de una revisión salarial urgente.

Los docentes observan la situación con preocupación y remarcan que la falta de una respuesta sólida afecta al trabajo en las aulas y al funcionamiento del sistema educativo.

