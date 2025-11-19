CEDEMS realiza paro y movilización este miércoles en Jujuy

Paro docente en Jujuy.

El Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realiza un paro por 24 horas y una marcha en San Salvador de Jujuy este miércoles 19 de noviembre de 2025

El CEDEMS convoca a docentes de toda la provincia a concentrar a las 18 en la sede del gremio, ubicada en Balcarce 162. Desde el sindicato remarcan que el salario queda por debajo del costo de vida y que el escenario actual limita el desarrollo del trabajo diario dentro de las aulas.

Pedido de aumento y bono universal El gremio solicita un aumento del 15% y un bono de 500.000 pesos. También reclama que todos los pagos sean por cargo para reflejar la carga laboral de cada trabajador. Los referentes sindicales indican que estos puntos buscan frenar el deterioro del salario.

Los gremios reiteran su desacuerdo con la oferta presentada durante la última reunión paritaria. Allí se informó que el bono extraordinario de fin de año tendrá dos rangos: 300.000 pesos para quienes perciben hasta 1.400.000 pesos y 200.000 pesos para quienes superan ese monto. Ambos valores se pagarán en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

Oferta salarial y postura sindical Además del bono, las autoridades provinciales ofrecieron un incremento del 2,5% para el sector docente. Según ADEP, los cálculos técnicos indican que ese porcentaje representa unos 380.000 pesos para quienes se encuentran en las escalas salariales más bajas. Los gremios sostienen que el pedido original fue un bono de 2 millones de pesos y remarcan la distancia entre su planteo y la propuesta oficial. La marcha de esta tarde forma parte de ese reclamo general. Paro de ADEP este jueves La discusión docente continúa mañana con la medida de fuerza de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). El paro está previsto para el jueves 20 de noviembre “en rechazo al miserable aumento salarial”, según el comunicado emitido por la entidad. Desde el gremio afirmaron que “este jueves alzamos la voz y paramos”, en línea con el reclamo general del sector.

