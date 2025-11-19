miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 08:11
Docentes.

CEDEMS realiza paro y movilización este miércoles en Jujuy

El sindicato CEDEMS realiza un paro provincial por 24 horas y una marcha para reclamar un reajuste salarial, revisión paritaria y un bono universal.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Paro docente en Jujuy.

Paro docente en Jujuy.

El CEDEMS convoca a docentes de toda la provincia a concentrar a las 18 en la sede del gremio, ubicada en Balcarce 162. Desde el sindicato remarcan que el salario queda por debajo del costo de vida y que el escenario actual limita el desarrollo del trabajo diario dentro de las aulas.

Pedido de aumento y bono universal

El gremio solicita un aumento del 15% y un bono de 500.000 pesos. También reclama que todos los pagos sean por cargo para reflejar la carga laboral de cada trabajador. Los referentes sindicales indican que estos puntos buscan frenar el deterioro del salario.

Oferta salarial y postura sindical

Además del bono, las autoridades provinciales ofrecieron un incremento del 2,5% para el sector docente. Según ADEP, los cálculos técnicos indican que ese porcentaje representa unos 380.000 pesos para quienes se encuentran en las escalas salariales más bajas.

Los gremios sostienen que el pedido original fue un bono de 2 millones de pesos y remarcan la distancia entre su planteo y la propuesta oficial. La marcha de esta tarde forma parte de ese reclamo general.

Paro de ADEP este jueves

La discusión docente continúa mañana con la medida de fuerza de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). El paro está previsto para el jueves 20 de noviembre “en rechazo al miserable aumento salarial”, según el comunicado emitido por la entidad. Desde el gremio afirmaron que “este jueves alzamos la voz y paramos”, en línea con el reclamo general del sector.

